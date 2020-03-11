***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:12
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826840
BIST
10:22101.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 611,89
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.674
En Düşük
100.200
10:226,1413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0152
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:226,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:22328,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,02
|Açılış
|: 328,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,78
|2.902.598
|% 10,24
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|HATEK
|8,57
|1.940.156
|% 8,76
|
|ECILC
|3,62
|11.358.577
|% 8,71
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|OYAYO
|4,78
|391.181
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|SNPAM
|4,51
|52.474
|% -9,98
|
|ASELS
|25,56
|134.133.987
|% -1,31
|
|THYAO
|10,06
|111.343.899
|% 0,90
|
|GARAN
|9,47
|63.342.265
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,48
|40.681.390
|% -6,08
|
|GSRAY
|2,46
|28.632.703
|% -4,28
|
|IHLGM
|1,19
|26.307.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,29
|24.007.350
|% 0,78
|
|KARSN
|1,54
|24.950.013
|% 1,99
|
|ODAS
|1,70
|26.619.394
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,65
|8.802.356
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8712
|7,9107
|% -0,71
|
|Frank
|6,5414
|6,5808
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6303
|1,6384
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,31
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,25
|37,25
|0,03
|