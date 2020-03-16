***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:00
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829030
BIST
10:0191.437
En Yüksek
|Değişim
|: -4,36%
|| -4.168,51
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
91.200
10:016,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3539
En Düşük
6,2780
10:017,0812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0841
En Düşük
6,9931
10:01315,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,76
|Açılış
|: 315,15
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|VKING
|3,87
|153.596
|% 8,40
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,88
|522.683
|% 5,49
|
|BRKSN
|2,16
|99.682
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|173.412
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVOD
|1,69
|32.404.946
|% 0,00
|
|BAGFS
|10,62
|16.186.002
|% 0,00
|
|ASUZU
|8,45
|9.320.288
|% 0,00
|
|AYEN
|2,22
|7.411.921
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVOD
|1,69
|32.404.946
|% 0,00
|
|AVTUR
|1,22
|4.439.550
|% 0,00
|
|AYEN
|2,22
|7.411.921
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,17
|3.089.804
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8015
|7,8406
|% 0,69
|
|Frank
|6,6699
|6,7101
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6852
|1,6937
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|13,97
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,63
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,05
|32,05
|-1,80
|