***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:06
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842559
BIST
14:5298.782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -59,97
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:527,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:527,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:52386,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,80
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.816.380
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.872
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.928.720
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,21
|478.349.615
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,98
|476.156.851
|% 2,57
|
|GSRAY
|2,71
|384.831.441
|% -2,52
|
|PETUN
|22,34
|383.928.720
|% -9,99
|
|AFYON
|2,80
|374.953.971
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,25
|354.693.150
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|384.831.441
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|374.953.971
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,91
|221.184.001
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,98
|476.156.851
|% 2,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7787
|8,8227
|% 0,47
|
|Frank
|7,2508
|7,2944
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8767
|1,8861
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,73
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|1,10
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,10
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,60
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|2,00
|
Seans Raporu
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 74 kaybederek (% -0.06 ) 92, 666
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15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, IZTAR, TACTR, KRSTL, ALYAG, YONGA, EGCEY, EKIZ, EGCYH, EGCYO
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