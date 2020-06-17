***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 11:06
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851507
BIST
11:19111.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 285,39
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:196,8419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:197,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:19378,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,47
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,68
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|83.653.880
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|4.943.739
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|31.749.753
|% 9,94
|
|EKIZ
|14,27
|2.036.500
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|31.285.089
|% -9,83
|
|DAGHL
|9,20
|1.236.106
|% -9,63
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|GARAN
|8,21
|258.103.440
|% 0,00
|
|ECILC
|6,26
|254.286.734
|% 2,62
|
|ASELS
|32,46
|232.453.525
|% -0,18
|
|ODAS
|2,18
|178.024.111
|% 1,40
|
|TRGYO
|3,38
|168.886.627
|% 5,62
|
|IHLAS
|0,82
|100.750.590
|% 3,80
|
|ODAS
|2,18
|178.024.111
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,93
|157.214.740
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|145.058.660
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|114.317.860
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5698
|8,6127
|% -0,18
|
|Frank
|7,1714
|7,2146
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,50
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.481
|0,30
|
|Tam
|2.532
|2.550
|0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|0,20
|
|Çeyrek
|619
|623
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|0,16
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