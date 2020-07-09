***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:29
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858159
BIST
12:02118.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -331,43
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:026,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:027,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:02400,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,56
|Açılış
|: 400,48
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.008.161
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.373.309
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|29.987.175
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.657.804
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.419.862
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.892.943
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.466.569
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,68
|3.372.693
|% -9,87
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|9.077.276
|% -9,67
|
|THYAO
|11,74
|1.176.800.128
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,27
|778.052.035
|% -0,44
|
|SISE
|6,48
|634.289.020
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,25
|565.346.666
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,57
|534.682.439
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,27
|778.052.035
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,25
|565.346.666
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,57
|534.682.439
|% 6,03
|
|CEMAS
|1,62
|168.089.195
|% -5,81
|
|THYAO
|11,74
|1.176.800.128
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6537
|8,6971
|% 0,36
|
|Frank
|7,2892
|7,3331
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,47
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|13,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,30
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,50
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,04
|