***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:59
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865600
BIST
16:471.048
En Yüksek
|Değişim
|: -4,04%
|| -44,07
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:477,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 0,2564
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3010
En Düşük
7,0287
16:478,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 0,3087
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6854
En Düşük
8,3315
16:47482,92
En Yüksek
|Değişim
|: 4,58%
|| 21,14
|Açılış
|: 482,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.022.081
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.645.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.379.224
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.412.305
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.197.364
|% 9,91
|
|TUCLK
|5,04
|4.195.447
|% -10,00
|
|AKMGY
|38,70
|1.198.342
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.469.368
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.859.219
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.172.239
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.225.069.552
|% -3,10
|
|SISE
|5,90
|994.368.342
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|ASELS
|15,76
|899.373.671
|% -6,41
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|ODAS
|2,17
|553.077.197
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,06
|452.455.222
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,77
|752.692.787
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5659
|9,6139
|% 3,83
|
|Frank
|7,9838
|8,0319
|% 3,34
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.067
|2.068
|29,07
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,14
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.337
|242,80
|
|Tam
|3.297
|3.454
|269,60
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|119,30
|
|Çeyrek
|803
|842
|63,50
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,33
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
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