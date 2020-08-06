***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:31
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865622
BIST
17:101.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,94%
|| -43,00
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:107,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 0,2488
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:108,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2890
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:10485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 5,14%
|| 23,76
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.078.660
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.191.929
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|214.782.035
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|31.303.053
|% 9,95
|
|JANTS
|89,10
|5.885.592
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.804.726
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.208.473
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.206.001
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.199.844.336
|% -7,18
|
|GARAN
|6,55
|1.323.241.471
|% -3,39
|
|SISE
|5,97
|1.051.085.730
|% -4,33
|
|AKBNK
|4,75
|1.033.945.582
|% -5,38
|
|ASELS
|15,80
|952.680.157
|% -6,18
|
|EKGYO
|1,94
|2.199.844.336
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|574.400.239
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|464.534.053
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.033.945.582
|% -5,38
|
|GARAN
|6,55
|1.323.241.471
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5740
|9,6220
|% 3,92
|
|Frank
|7,9864
|8,0346
|% 3,38
|
|Riyal
|1,9400
|1,9498
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.068
|2.069
|30,10
|
|Altın Gr.
|482
|482
|20,54
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.334
|239,40
|
|Tam
|3.294
|3.450
|266,00
|
|Yarım
|1.599
|1.672
|117,60
|
|Çeyrek
|802
|841
|62,70
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|