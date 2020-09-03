***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 15:12
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873125
BIST
16:281.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,02
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:287,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:288,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0628
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:28464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,97
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,55
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ADEL
|19,36
|54.369.285
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.577.653
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.622.510
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.866
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.861.510
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,98
|111.873.250
|% -6,57
|
|GSRAY
|3,69
|1.281.736.106
|% 6,03
|
|ASELS
|17,06
|1.005.628.347
|% 2,77
|
|TSPOR
|5,84
|918.630.350
|% 5,61
|
|BJKAS
|3,59
|813.554.054
|% 5,28
|
|FENER
|33,82
|655.971.643
|% 9,03
|
|GSRAY
|3,69
|1.281.736.106
|% 6,03
|
|BJKAS
|3,59
|813.554.054
|% 5,28
|
|EKGYO
|1,72
|326.968.937
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,84
|918.630.350
|% 5,61
|
|YKBNK
|2,03
|237.688.246
|% -0,98
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4357
|7,4392
|% 0,77
|
|Euro
|8,8095
|8,8167
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,8589
|9,9084
|% 0,33
|
|Frank
|8,1459
|8,1949
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% 0,91
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,93
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,97
|
Seans Raporu
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