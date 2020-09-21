***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 11:27
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875874
BIST
14:121.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:127,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6103
En Düşük
7,5393
14:128,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:12472,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,61
|Açılış
|: 472,32
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:12
|EGPRO
|21,34
|7.132.077
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|NUGYO
|7,17
|11.461.935
|% -6,27
|
|SISE
|6,50
|777.119.919
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,30
|736.966.055
|% 1,85
|
|RTALB
|53,10
|348.075.735
|% 4,53
|
|GARAN
|6,58
|286.672.554
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|262.783.245
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,30
|736.966.055
|% 1,85
|
|SISE
|6,50
|777.119.919
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|146.903.602
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|176.893.726
|% 0,43
|
|IHLAS
|1,07
|66.560.439
|% 1,90
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6073
|7,6103
|% 0,73
|
|Euro
|8,9701
|8,9752
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7485
|9,7974
|% 0,19
|
|Frank
|8,2897
|8,3396
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0215
|2,0316
|% 0,65
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,45
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|-14,41
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,97
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,43
|42,43
|-0,72
|