***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 17:10
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877227
BIST
17:131.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:137,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:139,2180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:13476,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,63
|Açılış
|: 476,74
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,26
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ISGSY
|10,12
|22.254.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|METUR
|8,66
|11.661.551
|% -9,03
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|ASELS
|17,63
|1.011.577.867
|% 0,97
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|TRKCM
|4,81
|604.314.546
|% -5,69
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|CEMAS
|1,70
|436.026.176
|% 3,03
|
|ODAS
|2,72
|548.468.785
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8385
|7,8412
|% 0,52
|
|Euro
|9,1987
|9,2180
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0651
|10,1155
|% 0,79
|
|Frank
|8,5037
|8,5549
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0875
|2,0980
|% 0,61
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|7,59
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.194
|37,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|36,70
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|17,75
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,08
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,73
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:23YONGA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 189 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.12 ) 1, 028
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, EGCEY, UZERB, EGCYO, RODRG, EMNIS, ORMA, BALAT, TACTR, KERVN
-
17:20
KERVN, IZFAS, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:20
HATEK, ULUUN, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında