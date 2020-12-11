***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:17
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892741
BIST
10:091.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.356
En Düşük
1.349
10:097,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9366
En Düşük
7,8772
10:099,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:09466,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 466,78
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
467,33
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:09
|DITAS
|38,72
|4.148.461
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|17.037.856
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|43.878.921
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,45
|1.315.308
|% -6,13
|
|SISE
|7,19
|346.043.391
|% 0,42
|
|GARAN
|9,50
|183.189.727
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|145.476.099
|% -2,58
|
|ASELS
|17,37
|102.244.473
|% -1,47
|
|PETKM
|4,76
|74.391.246
|% 0,85
|
|SISE
|7,19
|346.043.391
|% 0,42
|
|ODAS
|3,78
|145.476.099
|% -2,58
|
|ALBRK
|1,82
|44.144.272
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,05
|63.434.865
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|183.189.727
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9260
|7,9288
|% 0,49
|
|Euro
|9,6332
|9,6404
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,4991
|10,5518
|% 0,34
|
|Frank
|8,8880
|8,9415
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,17
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,97
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|0,19
|