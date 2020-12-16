***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:00
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893330
BIST
11:161.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:167,7988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0374
|Açılış
|: 50,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 50,7600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:169,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0226
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:166,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,20
|
|Önceki Kapanış
|: 6,18
|
6,25
En Düşük
6,16
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.021.208
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,49
|75.808.378
|% -9,03
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|POLTK
|312,00
|97.032
|% -5,45
|
|GARAN
|9,79
|776.667.967
|% 1,45
|
|SISE
|7,36
|717.778.355
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,20
|479.733.354
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|448.560.143
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|394.497.488
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,14
|448.560.143
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|270.334.818
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,64
|308.275.746
|% 6,88
|
|SISE
|7,36
|717.778.355
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|394.497.488
|% 1,25
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7932
|7,7996
|% -0,47
|
|Euro
|9,4825
|9,4913
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4651
|10,5176
|% -0,39
|
|Frank
|8,7563
|8,8090
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0685
|2,0789
|% -0,67
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|50,57
|50,57
|-0,19
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 0.79 ) 1, 559
-
11:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SISE
-
11:26XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 8, 136.00 milyon TL de
-
11:23ISMEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 051 adet işlem
-
11:22FADE
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 650, 114 adet işlem