***BRMEN* *EKIZ* *MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.04.2020 09:10
***BRMEN******EKIZ******MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, EKIZ, MTRYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836793
BIST
14:2994.429
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|DOCO
|347,60
|61.888.994
|% 10,00
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|KLNMA
|36,74
|11.589.040
|% 10,00
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|BRYAT
|54,35
|3.358.743
|% 9,98
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|ARDYZ
|16,87
|23.664.744
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.277.499
|% 9,97
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|SALIX
|4,20
|71.936
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|EGCEY
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|INFO
|5,46
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|% -4,21
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|TIRE
|7,31
|17.304.922
|% -3,56
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|TDGYO
|2,72
|4.075.830
|% -3,55
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|GARAN
|8,02
|531.084.255
|% 1,91
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|GSRAY
|2,59
|439.409.497
|% 2,78
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|ECILC
|4,63
|432.328.076
|% 7,93
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|ASELS
|25,14
|431.960.333
|% 0,56
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|THYAO
|9,72
|386.342.717
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,59
|439.409.497
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,93
|238.421.708
|% 2,12
|
|ECILC
|4,63
|432.328.076
|% 7,93
|
|IHLAS
|0,59
|40.442.787
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,94
|273.121.451
|% 6,49
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,3317
|8,3735
|% -0,30
|
|Frank
|6,8998
|6,9414
|% -0,49
|
|Riyal
|1,7849
|1,7938
|% -0,59
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.660
|1.661
|15,13
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|Altın Gr.
|359
|359
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,16
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|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
|34,38
|34,38
|1,54
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