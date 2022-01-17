***BRMEN* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***BRMEN******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [BRMEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 16.437.222 TL'den 22.313.510,66 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 5.876.288,66 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 1,94 TL fiyatla alıcı Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a Kurumumuz aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19.01.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 17.01.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994641BIST