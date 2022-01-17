***BRMEN* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
17.01.2022 13:06
***BRMEN******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 16.437.222 TL'den 22.313.510,66 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 5.876.288,66 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 1,94 TL fiyatla alıcı Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a Kurumumuz aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19.01.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 17.01.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994641
BIST
15:042.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,96
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0413,5081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0111
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0415,4160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0120
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:04790,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,71
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|12,12
|11.831.093
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|30.042.605
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.713
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.797
|% -9,93
|
|ERCB
|49,80
|60.703.383
|% -8,62
|
|PSGYO
|15,69
|233.240.023
|% -8,08
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|THYAO
|28,40
|1.819.623.667
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.417.394.372
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.351.586.864
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,49
|561.079.312
|% 2,47
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|3,97
|763.232.328
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|HALKB
|5,46
|935.670.903
|% 6,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4943
|13,5081
|% -0,08
|
|Euro
|15,4015
|15,4160
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|3,69
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,60
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.220
|5.351
|-4,69
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|-2,27
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|-0,25
|