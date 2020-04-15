***BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.04.2020 09:10
***BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837996
BIST
13:2496.734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -1.815,99
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:246,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8805
En Düşük
6,8079
13:247,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:24379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.023.089
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.747.860
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,57
|109.340.212
|% 9,87
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|23.012.592
|% -9,76
|
|THYAO
|10,74
|1.714.924.319
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,15
|1.320.911.440
|% -0,73
|
|ASELS
|26,68
|1.267.762.525
|% -2,20
|
|GARAN
|8,34
|629.251.203
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,54
|485.799.811
|% 6,54
|
|THYAO
|10,74
|1.714.924.319
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|260.507.604
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,55
|186.522.790
|% 5,44
|
|IHLGM
|1,04
|113.958.422
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.616.708
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% -0,18
|
|Frank
|7,0923
|7,1350
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-4,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.487
|7,10
|
|Tam
|2.494
|2.559
|7,20
|
|Yarım
|1.213
|1.246
|3,50
|
|Çeyrek
|608
|623
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-1,22
|