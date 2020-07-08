***BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2020 14:06
***BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856799
BIST
13:52119.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 433,33
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:526,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:527,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:52398,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,14
|Açılış
|: 398,12
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.030.318
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.339
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.158.921
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.109.656
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,73
|8.096.286
|% -8,98
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,99
|75.799.244
|% -5,73
|
|SONME
|8,75
|16.964.838
|% -5,41
|
|MARTI
|1,43
|21.751.172
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,30
|1.816.947.833
|% 2,68
|
|SISE
|6,50
|1.184.990.220
|% 0,15
|
|GARAN
|8,23
|850.465.784
|% -1,08
|
|PETKM
|4,39
|835.979.273
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,39
|741.068.128
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,30
|1.816.947.833
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|376.457.645
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|835.979.273
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.184.990.220
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,39
|741.068.128
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5792
|8,6222
|% 0,01
|
|Frank
|7,2613
|7,3050
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,95
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|