***BRMEN* *YKBNK* *GSRAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
18.02.2020 13:41
***BRMEN******YKBNK******GSRAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BRMEN, GSRAY, YKBNK]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BIRLIK MENSUCAT 97 19/02/2020
GALATASARAY SPORTIF 39 19/02/2020
YAPI VE KREDI BANK. 30 19/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819840
BIST
14:16120.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -735,84
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
14:166,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,0660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
14:166,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
14:16309,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,26
|Açılış
|: 309,62
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,49
|45.063.217
|% 17,83
|
|TSPOR
|6,31
|334.946.303
|% 12,88
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|MRSHL
|57,00
|18.409.005
|% 9,93
|
|OSMEN
|8,78
|77.698
|% 9,75
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,33
|6.778.987
|% -7,87
|
|EGCYO
|0,38
|41.409
|% -7,32
|
|ROYAL
|2,00
|134.295
|% -6,54
|
|HUBVC
|37,00
|80.782.566
|% -6,52
|
|GSRAY
|3,51
|1.094.694.871
|% 1,74
|
|THYAO
|15,01
|1.056.244.951
|% -1,83
|
|ASELS
|29,42
|918.674.734
|% 1,66
|
|ODAS
|2,33
|429.652.868
|% -1,27
|
|GUSGR
|3,07
|373.959.355
|% 6,97
|
|GSRAY
|3,51
|1.094.694.871
|% 1,74
|
|ODAS
|2,33
|429.652.868
|% -1,27
|
|ISGYO
|2,02
|298.296.222
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,65
|227.650.082
|% -0,60
|
|GUSGR
|3,07
|373.959.355
|% 6,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8826
|7,9221
|% 0,59
|
|Frank
|6,1594
|6,1965
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6121
|1,6202
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|6,56
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.042
|2.093
|13,54
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,55
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,64
|56,64
|-1,03
|