***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 16:10
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834282
BIST
18:0089.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:006,6142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0882
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:007,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1264
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
18:00342,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,16
|Açılış
|: 342,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.806
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.618.964
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.165.518
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.843.154
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.568.627
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.816.730
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.502.133.722
|% 3,90
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,67
|507.344.290
|% -2,91
|
|TUPRS
|82,65
|459.278.576
|% 6,30
|
|GSRAY
|2,20
|407.968.409
|% -9,84
|
|PETKM
|3,46
|2.502.133.722
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|407.968.409
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,00
|147.527.893
|% -6,54
|
|YKBNK
|1,85
|263.586.634
|% -1,07
|
|ADESE
|1,09
|125.289.077
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1612
|8,2021
|% -1,26
|
|Frank
|6,7741
|6,8149
|% -2,04
|
|Riyal
|1,7523
|1,7610
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|14,49
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|35,04
|35,04
|10,30
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