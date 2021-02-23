***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:02
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911582
BIST
10:101.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:107,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:108,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:10409,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,62
|Açılış
|: 409,81
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:10
|SAYAS
|19,27
|16.561.239
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|8.703.457
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|SASA
|37,36
|214.795.243
|% -7,39
|
|SASA
|37,36
|214.795.243
|% -7,39
|
|KARSN
|5,52
|155.286.226
|% -1,08
|
|KOZAL
|140,60
|134.711.679
|% 1,52
|
|OTKAR
|413,90
|122.999.541
|% 5,43
|
|THYAO
|12,66
|109.048.770
|% 0,16
|
|KARSN
|5,52
|155.286.226
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,57
|82.220.221
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,47
|25.162.716
|% -0,68
|
|ODAS
|4,12
|59.576.475
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|14.130.910
|% -0,92
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0397
|7,0431
|% 0,31
|
|Euro
|8,5703
|8,5758
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,8784
|9,9280
|% 0,41
|
|Frank
|7,8292
|7,8764
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8724
|1,8818
|% 0,36
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,88
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:21DERIM
Yüzde 8.86 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 879, 024 adet işlem
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, DOHOL, THYAO
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TUPRS, KOZAL
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.31 ) 1, 345
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MERIT, VAKFN, GARFA, TACTR, KSTUR