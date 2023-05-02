***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 16:38
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144613
BIST
17:574.503
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -114,77
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.503
17:5719,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5721,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0663
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:571.255,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.255,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GRTRK
|25,74
|8.248.872
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.030.405
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.349.430
|% 9,98
|
|KOPOL
|45,00
|1.987.726.207
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.516.162
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.379.017
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|BRSAN
|107,30
|299.412.223
|% -9,98
|
|THYAO
|127,40
|3.962.593.254
|% -0,31
|
|EREGL
|32,40
|2.328.130.841
|% -2,23
|
|KOPOL
|45,00
|1.987.726.207
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.892.795.730
|% 9,96
|
|SISE
|36,74
|1.722.948.435
|% -0,33
|
|EKGYO
|5,81
|952.810.142
|% -3,33
|
|YKBNK
|9,33
|1.105.277.589
|% -1,48
|
|ADESE
|1,26
|120.578.617
|% 0,00
|
|KOZAL
|17,99
|1.620.361.662
|% -4,71
|
|ISCTR
|10,72
|889.918.140
|% -1,02
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4604
|19,4646
|% 0,13
|
|Euro
|21,4119
|21,4312
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,1814
|24,3027
|% -0,21
|
|Frank
|21,6713
|21,8019
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1739
|5,1998
|% 0,05
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|26,70
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|17,27
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.189
|9.484
|131,00
|
|Yarım
|4.458
|4.611
|51,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.299
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|0,13
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|-2,97
|