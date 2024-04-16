***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
16.04.2024 18:46
***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2024 – 31.03.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 8 Mayıs 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2024 31/03/2024 08/05/2024
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273116
BIST
'
18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1078
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5188
En Düşük
32,3337
18:0534,5652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0710
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.495,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,06
|Açılış
|: 2.495,24
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4952
|32,5188
|% 0,33
|
|Euro
|34,5237
|34,5652
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,3335
|40,5357
|% 0,16
|
|Frank
|35,5521
|35,7303
|% 0,14
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|960,91
|962,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,74
|1.016,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,87
|89,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,13
|2.386,56
|% 0,66
|