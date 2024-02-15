***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 22:27
***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu,15 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak göreve başlayan Sn. Ekin Taş'ın, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sn. Selman Çataltaş'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249935
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|BSOKE
|13,75
|137.522.777
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|BNTAS
|14,09
|96.143.951
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|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
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|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
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|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
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|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
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|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
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|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
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|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
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|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
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|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
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|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
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|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
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|ISCTR
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|8.393.468.472
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|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
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|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
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|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
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|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
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|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
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|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|30,7052
|30,7377
|% 0,04
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|Euro
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|33,3175
|% 0,30
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|Sterlin
|38,5956
|38,7892
|% 0,03
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|Frank
|34,7804
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|% 0,02
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|Riyal
|8,1719
|8,2128
|% -0,01
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|17:59
|Alış
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|Gümüş ONS
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|Platin
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|% 0,66
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|Paladyum
|955,93
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|82,93
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.004,55
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