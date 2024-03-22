***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Sn. İbrahim ROMANO, Sn. Bülent BOZDOĞAN ve Sn. Tayfun BAYAZIT'ın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları" olarak genel kurulun onayına sunulabilmesi için, Tebliğ'in 4.3.7. no.lu maddesi kapsamında, 22 Mart 2024 tarihinde SPK'ya uygun görüş talebiyle başvurmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261611BIST