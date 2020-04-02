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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

02.04.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
COVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine ara verilmesi,
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Gemlik Spiral Kaynaklı Boru ve Istanbul Halkalı Boru Tesislerimiz
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVİD-19 Salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01/04/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13/04/2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Covid-19 salgını sebebiyle Borusan Mannesmann olarak çalışma düzenlerimizdeki değişiklikleri 1 Nisan 2020 tarihli kamu aydınlatma platformu açıklamamızda belirtmiştik. Son gelişmelere bağlı olarak üretim tesislerimizde alınan ek önlemler aşağıda özetlenmiştir.
-        Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimizde 1-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir.
-     Sağlık Bakanlığımızın 1 Nisan 2020'de açıkladığı illere göre vaka sayısı tablosunda İstanbul ilimiz %60 vaka oranıyla ilk sıradadır. Bu sebeple şu anda minimum çalışan düzeniyle üretime devam etmekte olan Istanbul Halkalı fabrikamızda önlem amaçlı olarak 3-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
  Bölgesel gelişmeler takip edilmekte olup Gemlik'teki diğer tesislerimizde üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834268


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