***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine ara verilmesi,Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiGemlik Spiral Kaynaklı Boru ve Istanbul Halkalı Boru TesislerimizFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVİD-19 SalgınıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01/04/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerSağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileriYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13/04/2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarCovid-19 salgını sebebiyle Borusan Mannesmann olarak çalışma düzenlerimizdeki değişiklikleri 1 Nisan 2020 tarihli kamu aydınlatma platformu açıklamamızda belirtmiştik. Son gelişmelere bağlı olarak üretim tesislerimizde alınan ek önlemler aşağıda özetlenmiştir.- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimizde 1-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir.- Sağlık Bakanlığımızın 1 Nisan 2020'de açıkladığı illere göre vaka sayısı tablosunda İstanbul ilimiz %60 vaka oranıyla ilk sıradadır. Bu sebeple şu anda minimum çalışan düzeniyle üretime devam etmekte olan Istanbul Halkalı fabrikamızda önlem amaçlı olarak 3-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.Bölgesel gelişmeler takip edilmekte olup Gemlik'teki diğer tesislerimizde üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834268BIST