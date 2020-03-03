***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 349.330.096 4.020.805 28.870.256 901.950.858 -135.159 38.175.257 121.216.636 243.565.273 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819Transferler-982.590 18.948.102 225.599.761 -243.565.273 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.970.186 50.418.594 743.145.417 -6.314.560 283.183.181 1.072.402.818 612.170 1.073.014.988Kar Payları-131.649.150 -131.649.150 -131.649.150Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.347.506 0 5.990.991 79.288.850 0 0 0 0 0 0 0 1.645.096.275 -6.449.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.123.359 0 0 0 215.167.247 283.183.181 0 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-1.506.188 12.524.169 272.165.200 -283.183.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.872.139 -249.316 23.126.922 356.388.976 6.397.761 66.007.525 280.799.729 -179.952 280.619.777Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-139.662.773 -139.662.773 -139.662.773Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-25.059.194 -25.059.194 -25.059.194Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.969.179 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.001.485.251 -51.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 322.610.480 66.007.525 0 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI273.582.064 -231.629.533Dönem Karı (Zararı)65.704.657 283.224.164Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.378.257 286.084.059Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.673.600 -2.859.895Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler262.131.007 -9.055.379Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 174.421.368 132.577.773Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler57.645.239 215.476Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler57.265.323 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler379.916 215.476Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.009.224 4.415.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 5.009.224 4.415.785Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler32 -15.781.263 -37.319.594Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler193.243.901 171.058.833Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -12.186.037 -21.691.645Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 205.429.938 192.750.478Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-161.176.330 -350.923.258Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.716.689 72.017.228Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler52.179 -1.097.622Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 52.179 -1.097.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.204.098 -495.147.591Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler584.170.052 -811.371.038İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37 -2.967.040 30.414.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 587.137.092 -841.785.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.940.691 -12.112.204İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -9.940.691 -12.112.204Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.397.761 6.314.560Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -134.903.555 -402.589.707Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 22.497.827 -73.580.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-396.108.094 697.315.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37 16.149.707 19.100.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -412.257.801 678.215.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.450.596 8.103.414İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.450.596 8.103.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.071.280 92.772.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.253.525 -40.562.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-96.324.805 133.335.119Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları299.631.566 -220.978.806İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-734.207 -539.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -3.680.957 -3.653.529Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 3.460.718 -6.506.497Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-23.674.050 48.454Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-1.421.006YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-286.966.776 -113.298.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.197.120 4.722.923Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.197.120 4.722.923Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-313.945.159 -155.341.157Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -313.945.159 -155.341.157Alınan Temettüler32 15.781.263 37.319.594Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.417.794 403.233.061Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.238.900.328 20.868.877.473Kredilerden Nakit Girişleri26.238.900.328 20.868.877.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.816.653.819 -20.156.615.933Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.816.653.819 -20.156.615.933Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -16.319.802 0Ödenen Temettüler-139.662.773 -131.649.150Ödenen Faiz-199.032.177 -199.070.974Alınan Faiz33 12.186.037 21.691.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.033.082 58.304.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi100.550.834 203.901.524NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.583.916 262.206.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ778.724.987 516.518.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ945.308.903 778.724.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 945.308.903 778.724.987Ticari Alacaklar10 537.813.835 1.176.969.006İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 26.961.361 23.994.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar510.852.474 1.152.974.685Diğer Alacaklar11 31.882.050 21.941.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.882.050 21.941.359Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar13 1.188.136.911 1.053.233.356Peşin Ödenmiş Giderler89.369.307 74.567.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 89.369.307 74.567.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 12.208.227 6.382.484Diğer Dönen Varlıklar26 71.151.492 85.550.558İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar37 75.458 50.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar71.076.034 85.499.596ARA TOPLAM2.875.870.725 3.197.369.457Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 44.759.650 2.439.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.920.630.375 3.199.809.115DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar314.010.842 256.243.675Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7 314.010.842 256.243.675Maddi Duran Varlıklar18 3.623.154.421 3.283.306.533Kullanım Hakkı Varlıkları20 24.904.868 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.457.545 5.923.948Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.457.545 5.923.948Peşin Ödenmiş Giderler41.264.840 78.564.267İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 41.264.840 78.564.267Diğer Duran Varlıklar317.357 171.816İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar26 317.357 171.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.011.109.873 3.624.210.239TOPLAM VARLIKLAR6.931.740.248 6.824.019.354KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.257.532.194 1.022.372.841İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.257.532.194 1.022.372.841Banka Kredileri8 1.257.532.194 1.022.372.841Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları529.936.633 341.882.635İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları529.936.633 341.882.635Banka Kredileri8 515.171.866 341.882.635Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 14.764.767 0Ticari Borçlar10 917.719.457 1.313.827.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 46.183.073 30.033.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar871.536.384 1.283.794.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.138.552 5.629.609Diğer Borçlar11 20.321.043 25.771.639İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.321.043 25.771.639Türev Araçlar12 51.958 6.449.719Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar51.958 6.449.719Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)560.051 1.381.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 560.051 1.381.565Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler95.589.456 190.601.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 95.589.456 190.601.690ARA TOPLAM2.826.849.344 2.907.917.249Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 6.458.152 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.833.307.496 2.907.917.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar790.742.816 765.845.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar790.742.816 765.845.189Banka Kredileri8 779.643.114 765.845.189Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 11.099.702 0Uzun Vadeli Karşılıklar16.035.958 14.548.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 16.035.958 14.548.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 404.103.511 364.056.018TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.210.882.285 1.144.449.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.044.189.781 4.052.366.697ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.885.575.452 2.769.497.690Ödenmiş Sermaye27 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)284.126.626 433.627.347Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)284.126.626 433.627.347Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 175.969.179 348.347.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.741.675 5.990.991Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 102.415.772 79.288.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.001.433.293 1.638.646.556Yabancı Para Çevrim Farkları2.001.485.251 1.645.096.275Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-51.958 -6.449.719Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-51.958 -6.449.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 69.647.528 57.123.359Yasal Yedekler69.647.528 57.123.359Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları322.610.480 215.167.247Net Dönem Karı veya Zararı66.007.525 283.183.181Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.975.015 2.154.967TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.887.550.467 2.771.652.657TOPLAM KAYNAKLAR6.931.740.248 6.824.019.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.574.046.063 4.864.628.668Satışların Maliyeti28 -4.071.190.700 -4.195.273.343TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)502.855.363 669.355.325BRÜT KAR (ZARAR)502.855.363 669.355.325Genel Yönetim Giderleri29 -259.995.433 -186.686.686Pazarlama Giderleri29 -82.886.689 -63.559.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 100.177.139 75.131.122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.540.617 -3.497.852ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)258.609.763 490.742.904Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 15.729.084 38.417.216FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)274.338.847 529.160.120Finansman Gelirleri33 12.186.037 21.691.645Finansman Giderleri33 -205.429.938 -192.750.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.094.946 358.101.287Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.716.689 -72.017.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 2.257.767 -1.448.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -10.974.456 -70.568.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.378.257 286.084.059DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34 -6.673.600 -2.859.895DÖNEM KARI (ZARARI)65.704.657 283.224.164Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -302.868 40.983Ana Ortaklık Payları66.007.525 283.183.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00046570 0,00199780Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-148.117.724 52.388.780Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-170.995.330 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-249.316 1.970.186Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23.126.922 50.418.594Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar363.032.844 737.402.044Yabancı Para Çevrim Farkları356.635.083 743.716.604Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)356.635.083 743.716.604Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.397.761 -6.314.560DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)214.915.120 789.790.824TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)280.619.777 1.073.014.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-179.952 612.170Ana Ortaklık Payları280.799.729 1.072.402.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824047BIST