***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657Transferler-695.301 12.524.169 271.354.313 -283.183.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 25.626.540 258.705.565 4.610.353 83.916.264 372.858.722 102.287 372.961.009Kar Payları-135.310.801 -135.310.801 -135.310.801Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.652.205 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.903.801.840 -1.839.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 327.536.709 83.916.264 0 2.983.371.561 2.257.254 2.985.628.815Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.672.973 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.437.880.882 238.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.762.494 -21.656.721 0 3.291.453.076 2.215.246 3.293.668.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-527.342.051 -243.464.102Dönem Karı (Zararı)-21.721.545 83.833.098Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-21.713.866 86.913.584Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.679 -3.080.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-50.616.195 62.139.660Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 100.647.624 78.259.180Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.180.932 552.124Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 85.742 552.124Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.095.190 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.524.143 5.028.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.524.143 5.028.262Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -14.707.219 -15.633.656Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.693.532 90.685.281Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.493.878 -2.837.329Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 78.187.410 93.522.610Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-219.497.168 -115.173.166Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.554.705 18.435.858Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -12.744 -14.223Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-12.744 -14.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-444.131.791 -365.030.365Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-142.629.843 477.996.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.778.428 -15.753.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-138.851.415 493.750.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.888.171 14.041.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.888.171 14.041.877Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler44.609.481 -186.183.021Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)37.210.171 42.260.985Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-393.172.904 -575.161.081İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.640.441 -13.907.170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-357.532.463 -561.253.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.178.189 2.048.601İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)686.053 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)42.492.136 2.048.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.215.056 -140.034.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.877.695 -33.413.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.337.361 -106.620.352Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-516.469.531 -219.057.607İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-227.648 -390.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-807.917 -3.917.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.042.447 -5.164.264Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -23.674.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları1.205.492 8.740.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.704.606 -144.061.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.744 2.498.707Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 12.744 2.498.707Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.424.569 -163.977.600Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -82.424.569 -163.977.600Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.783.666Alınan Temettüler18 14.707.219 15.633.656Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI181.307.593 -43.015.705Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.569.650.977 13.071.183.676Kredilerden Nakit Girişleri5.569.650.977 13.071.183.676Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.303.459.528 -12.888.203.299Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.303.459.528 -12.888.203.299Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.190.324 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-290.431 -4.610.353Ödenen Temettüler0 -135.310.801Ödenen Faiz-77.896.979 -88.912.257Alınan Faiz19 2.493.878 2.837.329YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-413.739.064 -430.541.378Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi143.542.074 73.152.101NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.196.990 -357.389.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ945.308.903 778.724.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ675.111.913 421.335.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 675.111.913 945.308.903Ticari Alacaklar6 670.384.891 537.813.835İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 30.739.789 26.961.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar639.645.102 510.852.474Diğer Alacaklar23.993.879 31.882.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.993.879 31.882.050Türev Araçlar238.473 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar238.473 0Stoklar7 1.143.527.430 1.188.136.911Peşin Ödenmiş Giderler8 65.070.008 89.369.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler65.070.008 89.369.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 919.559 12.208.227Diğer Dönen Varlıklar104.011.231 71.151.492İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 85.488 75.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar103.925.743 71.076.034ARA TOPLAM2.683.257.384 2.875.870.725Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 51.135.902 44.759.650TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.734.393.286 2.920.630.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar360.760.226 314.010.842Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar360.760.226 314.010.842Maddi Duran Varlıklar10 4.152.401.535 3.623.154.421Kullanım Hakkı Varlıkları9 19.514.457 24.904.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.508.293 7.457.545Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.508.293 7.457.545Peşin Ödenmiş Giderler28.353.968 41.264.840İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 28.353.968 41.264.840Diğer Duran Varlıklar335.313 317.357İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar335.313 317.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.571.873.792 4.011.109.873TOPLAM VARLIKLAR7.306.267.078 6.931.740.248KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.527.780.188 1.257.532.194İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.5