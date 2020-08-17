***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2020 19:05
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Transferler
-695.301 12.524.169 271.354.313 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 25.626.540 258.705.565 4.610.353 83.916.264 372.858.722 102.287 372.961.009
Kar Payları
-135.310.801 -135.310.801 -135.310.801
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.652.205 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.903.801.840 -1.839.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 327.536.709 83.916.264 0 2.983.371.561 2.257.254 2.985.628.815
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.672.973 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.437.880.882 238.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.762.494 -21.656.721 0 3.291.453.076 2.215.246 3.293.668.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-527.342.051 -243.464.102
Dönem Karı (Zararı)
-21.721.545 83.833.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.713.866 86.913.584
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.679 -3.080.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.616.195 62.139.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 100.647.624 78.259.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.180.932 552.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 85.742 552.124
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.095.190 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.524.143 5.028.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.524.143 5.028.262
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.707.219 -15.633.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.693.532 90.685.281
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.493.878 -2.837.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 78.187.410 93.522.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-219.497.168 -115.173.166
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.554.705 18.435.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -12.744 -14.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.744 -14.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-444.131.791 -365.030.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.629.843 477.996.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.778.428 -15.753.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.851.415 493.750.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.888.171 14.041.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.888.171 14.041.877
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.609.481 -186.183.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
37.210.171 42.260.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-393.172.904 -575.161.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.640.441 -13.907.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-357.532.463 -561.253.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.178.189 2.048.601
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
686.053 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
42.492.136 2.048.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.215.056 -140.034.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.877.695 -33.413.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.337.361 -106.620.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-516.469.531 -219.057.607
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-227.648 -390.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-807.917 -3.917.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.042.447 -5.164.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -23.674.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
1.205.492 8.740.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.704.606 -144.061.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.744 2.498.707
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.744 2.498.707
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.424.569 -163.977.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -82.424.569 -163.977.600
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.783.666
Alınan Temettüler
18 14.707.219 15.633.656
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.307.593 -43.015.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.569.650.977 13.071.183.676
Kredilerden Nakit Girişleri
5.569.650.977 13.071.183.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.303.459.528 -12.888.203.299
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.303.459.528 -12.888.203.299
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.190.324 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-290.431 -4.610.353
Ödenen Temettüler
0 -135.310.801
Ödenen Faiz
-77.896.979 -88.912.257
Alınan Faiz
19 2.493.878 2.837.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-413.739.064 -430.541.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
143.542.074 73.152.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.196.990 -357.389.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.308.903 778.724.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
675.111.913 421.335.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 675.111.913 945.308.903
Ticari Alacaklar
6 670.384.891 537.813.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 30.739.789 26.961.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
639.645.102 510.852.474
Diğer Alacaklar
23.993.879 31.882.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.993.879 31.882.050
Türev Araçlar
238.473 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
238.473 0
Stoklar
7 1.143.527.430 1.188.136.911
Peşin Ödenmiş Giderler
8 65.070.008 89.369.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.070.008 89.369.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 919.559 12.208.227
Diğer Dönen Varlıklar
104.011.231 71.151.492
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 85.488 75.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
103.925.743 71.076.034
ARA TOPLAM
2.683.257.384 2.875.870.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 51.135.902 44.759.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.734.393.286 2.920.630.375
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
360.760.226 314.010.842
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
360.760.226 314.010.842
Maddi Duran Varlıklar
10 4.152.401.535 3.623.154.421
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 19.514.457 24.904.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.508.293 7.457.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.508.293 7.457.545
Peşin Ödenmiş Giderler
28.353.968 41.264.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.353.968 41.264.840
Diğer Duran Varlıklar
335.313 317.357
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
335.313 317.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.571.873.792 4.011.109.873
TOPLAM VARLIKLAR
7.306.267.078 6.931.740.248
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.527.780.188 1.257.532.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.5