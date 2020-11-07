***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657Transferler-1.084.074 12.524.169 271.743.086 -283.183.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 25.626.540 202.554.303 6.475.772 48.564.577 283.221.192 -21.004 283.200.188Kar Payları-133.053.701 -133.053.701 -133.053.701Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.263.432 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.847.650.578 26.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.182.582 48.564.577 0 2.895.991.131 2.133.963 2.898.125.094Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler6.098.287 0 59.909.238 -66.007.525 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.151.717 0 0 893.280.402 1.269.345 -100.567.697 784.830.333 520.107 785.350.440Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.915.749 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.894.765.653 1.217.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.519.718 -100.567.697 0 3.670.405.785 2.495.122 3.672.900.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.149.946.583 -440.226.610Dönem Karı (Zararı)-100.699.529 48.433.136Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-99.643.398 50.901.601Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.056.131 -2.468.465Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-202.565.724 179.392.605Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 174.811.409 114.104.810Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.227.357 553.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 89.113 553.687Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.138.244 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.065.959 6.033.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.065.959 6.033.805Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -15.286.295 -15.678.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.207.886 133.562.142Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -3.350.081 -3.149.597Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 112.557.967 136.711.739Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-507.504.047 -93.868.444Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.684.189 34.633.054Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.227.818 51.847Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler2.227.818 51.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-840.188.806 -642.986.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-522.421.583 467.813.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.201.591 -3.632.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-462.219.992 471.445.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.668.938 4.961.610İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.668.938 4.961.610Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-85.296.180 -201.637.546Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-855.033 51.805.329Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-306.733.672 -841.906.460İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-26.873.956 -16.756.175İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-279.859.716 -825.150.285Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.023.324 -6.190.109İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)782.892 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)58.240.432 -6.190.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.425.400 -117.833.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.378.375 -33.901.191Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.803.775 -83.931.951Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.143.454.059 -415.161.165İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışlarırşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.198.935 -4.306.849Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.861.581 -4.772.815Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -23.674.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları7.144.203 8.072.531YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.746.094 -203.333.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.398 2.498.115Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.398 2.498.115Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.062.827 -223.528.119Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -125.062.827 -223.528.119Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.015.040 2.017.776Alınan Temettüler18 15.286.295 15.678.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI729.387.101 209.608.967Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.182.166.480 20.591.527.535Kredilerden Nakit Girişleri7.182.166.480 20.591.527.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.329.894.869 -20.115.302.725Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.329.894.869 -20.115.302.725Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.676.624 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.269.345 -6.475.772Ödenen Temettüler0 -133.053.701Ödenen Faiz-111.288.622 -130.235.967Alınan Faiz19 3.350.081 3.149.597YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-529.305.576 -433.951.575Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi297.237.125 58.942.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-232.068.451 -375.009.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ945.308.903 778.724.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ713.240.452 403.715.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 713.240.452 945.308.903Ticari Alacaklar6 1.039.649.063 537.813.835İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 87.162.952 26.961.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar952.486.111 510.852.474Diğer Alacaklar19.213.112 31.882.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.213.112 31.882.050Türev Araçlar1.217.387 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.217.387 0Stoklar7 1.273.433.091 1.188.136.911Peşin Ödenmiş Giderler8 93.689.240 89.369.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler93.689.240 89.369.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 1.994.951 12.208.227Diğer Dönen Varlıklar81.511.538 71.151.492İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 142.643 75.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar81.368.895 71.076.034ARA TOPLAM3.223.948.834 2.875.870.725Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 53.002.815 44.759.650TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.276.951.649 2.920.630.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.999.199 314.010.842Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.999.199 314.010.842Maddi Duran Varlıklar10 4.734.722.488 3.623.154.421Kullanım Hakkı Varlıkları9 20.704.972 24.904.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.918.185 7.457.545Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.918.185 7.457.545Peşin Ödenmiş Giderler37.799.940 41.264.840İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 37.799.940 41.264.840Diğer Duran Varlıklar335.686 317.357İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar335.686 317.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.217.480.470 4.011.109.873TOPLAM VARLIKLAR8.494.432.119 6.931.740.248KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.638.392.077 1.257.532.194İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.638.392.077 1.257.532.194Banka Kredileri5 1.638.392.077 1.257.532.194Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları773.694.713 529.936.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları773.694.713 529.936.633Banka Kredileri5 760.839.939 515.171.866Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 12.854.774 14.764.767Ticari Borçlar6 610.985.785 917.719.457İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 19.309.117 46.183.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar591.676.668 871.536.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.909.940 5.138.552Diğer Borçlar78.561.475 20.321.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.561.475 20.321.043Türev Araçlar0 51.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 51.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.902.168 560.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.902.168 560.051Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler105.279.726 95.589.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler105.279.726 95.589.456ARA TOPLAM3.216.725.884 2.826.849.344Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler20 7.771.571 6.458.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.224.497.455 2.833.307.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.013.037.660 790.742.816İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.013.037.660 790.742.816Banka Kredileri5 1.005.386.769 779.643.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.650.891 11.099.702Uzun Vadeli Karşılıklar19.751.417 16.035.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.751.417 16.035.958Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 564.244.680 404.103.511TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.597.033.757 1.210.882.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.821.531.212 4.044.189.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.670.405.785 2.885.575.452Ödenmiş Sermaye13 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)281.073.196 284.126.626Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)102.415.772 102.415.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)178.657.424 181.710.854Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 172.915.749 175.969.179Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.741.675 5.741.675Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.895.983.040 2.001.433.293Yabancı Para Çevrim Farkları2.894.765.653 2.001.485.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.217.387 -51.958Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.217.387 -51.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 69.647.528 69.647.528Yasal Yedekler69.647.528 69.647.528Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları382.519.718 322.610.480Net Dönem Karı veya Zararı-100.567.697 66.007.525Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 2.495.122 1.975.015TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.672.900.907 2.887.550.467TOPLAM KAYNAKLAR8.494.432.119 6.931.740.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.665.308.304 3.352.164.666 763.256.095 1.014.415.418Satışların Maliyeti14 -2.486.832.509 -2.962.287.330 -718.211.686 -923.384.331TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.475.795 389.877.336 45.044.409 91.031.087BRÜT KAR (ZARAR)178.475.795 389.877.336 45.044.409 91.031.087Genel Yönetim Giderleri15,16 -164.272.528 -152.536.571 -51.731.519 -51.604.006Pazarlama Giderleri15,16 -55.259.205 -61.472.511 -18.491.438 -19.056.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 87.716.789 51.326.691 16.557.506 13.108.024Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -8.302.475 -4.013.747 -411.340 -2.145.699ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.358.376 223.181.198 -9.032.382 31.333.082Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 13.058.477 15.626.449 -2.240.160 -65.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.416.853 238.807.647 -11.272.542 31.267.365Finansman Gelirleri19 8.794.597 7.463.984 2.269.946 578.920Finansman Giderleri19 -131.170.659 -160.736.976 -43.083.575 -51.959.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.959.209 85.534.655 -52.086.171 -20.112.951Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.684.189 -34.633.054 -24.989.741 -16.145.018Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -339.678 -7.694.532 -117.710 -7.503.557Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -28.344.511 -26.938.522 -24.872.031 -8.641.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-99.643.398 50.901.601 -77.075.912 -36.257.969DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 -1.056.131 -2.468.465 -1.048.150 620.740DÖNEM KARI (ZARARI)-100.699.529 48.433.136 -78.124.062 -35.637.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -131.832 -131.441 -64.460 -48.039Ana Ortaklık Payları-100.567.697 48.564.577 -78.059.602 -35.589.190Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.151.717 25.626.540 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 25.626.540 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.151.717 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar895.201.687 209.140.512 458.199.153 -54.373.907Yabancı Para Çevrim Farkları893.932.342 202.664.740 457.231.656 -56.226.278Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)893.932.342 202.664.740 457.231.656 -56.226.278Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.269.345 6.475.772 967.497 1.852.371DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)886.049.970 234.767.052 458.199.153 -54.373.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)785.350.441 283.200.188 380.075.091 -90.011.136Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar520.108 -21.004 270.432 -123.580Ana Ortaklık Payları784.830.333 283.221.192 379.804.659 -89.887.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886974BIST