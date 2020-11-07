***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2020 16:58
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Transferler
-1.084.074 12.524.169 271.743.086 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 25.626.540 202.554.303 6.475.772 48.564.577 283.221.192 -21.004 283.200.188
Kar Payları
-133.053.701 -133.053.701 -133.053.701
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.263.432 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.847.650.578 26.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.182.582 48.564.577 0 2.895.991.131 2.133.963 2.898.125.094
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.098.287 0 59.909.238 -66.007.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.151.717 0 0 893.280.402 1.269.345 -100.567.697 784.830.333 520.107 785.350.440
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.915.749 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.894.765.653 1.217.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.519.718 -100.567.697 0 3.670.405.785 2.495.122 3.672.900.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.149.946.583 -440.226.610
Dönem Karı (Zararı)
-100.699.529 48.433.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.643.398 50.901.601
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.056.131 -2.468.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-202.565.724 179.392.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 174.811.409 114.104.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.227.357 553.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 89.113 553.687
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.138.244 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.065.959 6.033.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.065.959 6.033.805
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -15.286.295 -15.678.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.207.886 133.562.142
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.350.081 -3.149.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 112.557.967 136.711.739
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-507.504.047 -93.868.444
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.684.189 34.633.054
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.227.818 51.847
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.227.818 51.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-840.188.806 -642.986.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-522.421.583 467.813.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.201.591 -3.632.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-462.219.992 471.445.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.668.938 4.961.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.668.938 4.961.610
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.296.180 -201.637.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-855.033 51.805.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.733.672 -841.906.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.873.956 -16.756.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-279.859.716 -825.150.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.023.324 -6.190.109
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
782.892 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.240.432 -6.190.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.425.400 -117.833.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.378.375 -33.901.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.803.775 -83.931.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.143.454.059 -415.161.165
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
rşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.198.935 -4.306.849
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.861.581 -4.772.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -23.674.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
7.144.203 8.072.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.746.094 -203.333.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.398 2.498.115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.398 2.498.115
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.062.827 -223.528.119
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -125.062.827 -223.528.119
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.040 2.017.776
Alınan Temettüler
18 15.286.295 15.678.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
729.387.101 209.608.967
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.182.166.480 20.591.527.535
Kredilerden Nakit Girişleri
7.182.166.480 20.591.527.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.329.894.869 -20.115.302.725
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.329.894.869 -20.115.302.725
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.676.624 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.269.345 -6.475.772
Ödenen Temettüler
0 -133.053.701
Ödenen Faiz
-111.288.622 -130.235.967
Alınan Faiz
19 3.350.081 3.149.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-529.305.576 -433.951.575
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
297.237.125 58.942.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-232.068.451 -375.009.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.308.903 778.724.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
713.240.452 403.715.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 713.240.452 945.308.903
Ticari Alacaklar
6 1.039.649.063 537.813.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 87.162.952 26.961.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
952.486.111 510.852.474
Diğer Alacaklar
19.213.112 31.882.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.213.112 31.882.050
Türev Araçlar
1.217.387 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.217.387 0
Stoklar
7 1.273.433.091 1.188.136.911
Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.689.240 89.369.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.689.240 89.369.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.994.951 12.208.227
Diğer Dönen Varlıklar
81.511.538 71.151.492
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 142.643 75.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
81.368.895 71.076.034
ARA TOPLAM
3.223.948.834 2.875.870.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 53.002.815 44.759.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.276.951.649 2.920.630.375
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.999.199 314.010.842
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.999.199 314.010.842
Maddi Duran Varlıklar
10 4.734.722.488 3.623.154.421
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 20.704.972 24.904.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.918.185 7.457.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.918.185 7.457.545
Peşin Ödenmiş Giderler
37.799.940 41.264.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 37.799.940 41.264.840
Diğer Duran Varlıklar
335.686 317.357
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
335.686 317.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.217.480.470 4.011.109.873
TOPLAM VARLIKLAR
8.494.432.119 6.931.740.248
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.638.392.077 1.257.532.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.638.392.077 1.257.532.194
Banka Kredileri
5 1.638.392.077 1.257.532.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
773.694.713 529.936.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
773.694.713 529.936.633
Banka Kredileri
5 760.839.939 515.171.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.854.774 14.764.767
Ticari Borçlar
6 610.985.785 917.719.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 19.309.117 46.183.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
591.676.668 871.536.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.909.940 5.138.552
Diğer Borçlar
78.561.475 20.321.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.561.475 20.321.043
Türev Araçlar
0 51.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 51.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.902.168 560.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.902.168 560.051
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
105.279.726 95.589.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
105.279.726 95.589.456
ARA TOPLAM
3.216.725.884 2.826.849.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 7.771.571 6.458.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.224.497.455 2.833.307.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.013.037.660 790.742.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.013.037.660 790.742.816
Banka Kredileri
5 1.005.386.769 779.643.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.650.891 11.099.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.751.417 16.035.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.751.417 16.035.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 564.244.680 404.103.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.597.033.757 1.210.882.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.821.531.212 4.044.189.781
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.670.405.785 2.885.575.452
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
281.073.196 284.126.626
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
102.415.772 102.415.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.657.424 181.710.854
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 172.915.749 175.969.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.741.675 5.741.675
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.895.983.040 2.001.433.293
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.894.765.653 2.001.485.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.217.387 -51.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.217.387 -51.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 69.647.528 69.647.528
Yasal Yedekler
69.647.528 69.647.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
382.519.718 322.610.480
Net Dönem Karı veya Zararı
-100.567.697 66.007.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.495.122 1.975.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.672.900.907 2.887.550.467
TOPLAM KAYNAKLAR
8.494.432.119 6.931.740.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.665.308.304 3.352.164.666 763.256.095 1.014.415.418
Satışların Maliyeti
14 -2.486.832.509 -2.962.287.330 -718.211.686 -923.384.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.475.795 389.877.336 45.044.409 91.031.087
BRÜT KAR (ZARAR)
178.475.795 389.877.336 45.044.409 91.031.087
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -164.272.528 -152.536.571 -51.731.519 -51.604.006
Pazarlama Giderleri
15,16 -55.259.205 -61.472.511 -18.491.438 -19.056.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 87.716.789 51.326.691 16.557.506 13.108.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.302.475 -4.013.747 -411.340 -2.145.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.358.376 223.181.198 -9.032.382 31.333.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 13.058.477 15.626.449 -2.240.160 -65.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.416.853 238.807.647 -11.272.542 31.267.365
Finansman Gelirleri
19 8.794.597 7.463.984 2.269.946 578.920
Finansman Giderleri
19 -131.170.659 -160.736.976 -43.083.575 -51.959.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.959.209 85.534.655 -52.086.171 -20.112.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.684.189 -34.633.054 -24.989.741 -16.145.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -339.678 -7.694.532 -117.710 -7.503.557
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -28.344.511 -26.938.522 -24.872.031 -8.641.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.643.398 50.901.601 -77.075.912 -36.257.969
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -1.056.131 -2.468.465 -1.048.150 620.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
-100.699.529 48.433.136 -78.124.062 -35.637.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -131.832 -131.441 -64.460 -48.039
Ana Ortaklık Payları
-100.567.697 48.564.577 -78.059.602 -35.589.190
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.151.717 25.626.540 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 25.626.540 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.151.717 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
895.201.687 209.140.512 458.199.153 -54.373.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
893.932.342 202.664.740 457.231.656 -56.226.278
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
893.932.342 202.664.740 457.231.656 -56.226.278
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.269.345 6.475.772 967.497 1.852.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
886.049.970 234.767.052 458.199.153 -54.373.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
785.350.441 283.200.188 380.075.091 -90.011.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
520.108 -21.004 270.432 -123.580
Ana Ortaklık Payları
784.830.333 283.221.192 379.804.659 -89.887.556
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886974
BIST