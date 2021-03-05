***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 -1.506.188 12.524.169 272.165.200 -283.183.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.872.139 -249.316 23.126.922 356.388.976 6.397.761 66.007.525 280.799.729 -179.952 280.619.777Kar Payları-25.059.194 -25.059.194 -25.059.194Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-139.662.773 -139.662.773 -139.662.773Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.969.179 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.001.485.251 -51.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 322.610.480 66.007.525 0 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler9.022.551 681.515 56.303.459 -66.007.525 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.554.283 -281.846 0 687.358.251 -8.123.182 -10.503.167 660.895.773 401.894 661.297.667Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.008.827 668.168 1.676.995 -1.323.670 353.325Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.446.274 0 5.459.829 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.688.843.502 -8.175.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329.043 0 0 0 379.582.107 -10.503.167 0 3.548.148.220 1.053.239 3.549.201.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-332.250.115 254.753.759Dönem Karı (Zararı)-10.661.220 65.704.657Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.468.495 72.378.257Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-192.725 -6.673.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.853.524 236.904.941Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 221.446.968 174.421.368Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.568.793 57.645.239Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 93.013 57.265.323Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.475.780 379.916Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.283.253 5.009.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 5.283.253 5.009.224Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler32 -15.955.331 -15.781.263Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler154.504.210 168.017.835Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -11.461.297 -7.458.247Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 165.965.507 175.476.082Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-393.799.444 -161.176.330Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 13.772.704 8.716.689Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.325.323 52.179Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 2.325.323 52.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-310.965.301 -21.806.337Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-313.323.161 584.170.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37 -87.865.163 -2.967.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -225.457.998 587.137.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.357.707 -9.940.691İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -109.357.707 -9.940.691Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 29.209.338 -134.903.555Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 29.010.155 22.497.827Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.070.506 -396.108.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37 -31.209.697 16.149.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 15.139.191 -412.257.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.944.952 -5.450.596İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)58.944.952 -5.450.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.621.628 -82.071.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)944.156 14.253.525Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.677.472 -96.324.805Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-332.480.045 280.803.261İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-241.840 -734.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.263.099 -3.680.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 2.184.011 3.460.718Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)353.325 -23.674.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-802.467 -1.421.006YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-150.469.435 -286.966.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-133.767 11.197.120Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-133.767 11.197.120Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.245.264 -313.945.159Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -167.245.264 -313.945.159Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri954.265 0Alınan Temettüler32 15.955.331 15.781.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.431.991 98.246.099Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.382.576.690 26.238.900.328Kredilerden Nakit Girişleri7.382.576.690 26.238.900.328Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.103.679.409 -25.816.653.819Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.103.679.409 -25.816.653.819Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -19.961.080 -16.319.802Türev Araçlardan Nakit Çıkışları8.123.182 -6.397.761Ödenen Temettüler0 -139.662.773Ödenen Faiz-174.088.689 -169.078.321Alınan Faiz33 11.461.297 7.458.247YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-378.287.559 66.033.082Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi222.840.318 100.550.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-155.447.241 166.583.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ945.308.903 778.724.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ789.861.662 945.308.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 789.861.662 945.308.903Ticari Alacaklar10 851.043.983 537.813.835İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 114.826.524 26.961.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar736.217.459 510.852.474Diğer Alacaklar11 141.239.757 31.882.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar141.239.757 31.882.050Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar13 1.158.927.573 1.188.136.911Peşin Ödenmiş Giderler14 61.451.065 89.369.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler61.451.065 89.369.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.838.511 12.208.227Diğer Dönen Varlıklar26 70.202.444 71.151.492İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar37 114.324 75.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar70.088.120 71.076.034ARA TOPLAM3.087.564.995 2.875.870.725Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 44.759.650TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.087.564.995 2.920.630.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 386.729.759 314.010.842Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar386.729.759 314.010.842Maddi Duran Varlıklar18 4.495.873.884 3.623.154.421Kullanım Hakkı Varlıkları20 15.805.936 24.904.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.637.747 7.457.545Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 12.637.747 7.457.545Peşin Ödenmiş Giderler14 40.172.927 41.264.840İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40.172.927 41.264.840Diğer Duran Varlıklar26 322.249 317.357İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar322.249 317.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.951.542.502 4.011.109.873TOPLAM VARLIKLAR8.039.107.497 6.931.740.248KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.550.994.168 1.257.532.194İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.550.994.168 1.257.532.194Banka Kredileri8 1.550.994.168 1.257.532.194Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları475.613.004 529.936.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları475.613.004 529.936.633Banka Kredileri8 465.441.018 515.171.866Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.171.986 14.764.767Ticari Borçlar10 901.648.951 917.719.457İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 14.973.376 46.183.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar886.675.575 871.536.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.335.667 5.138.552Diğer Borçlar11 79.265.995 20.321.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar79.265.995 20.321.043Türev Araçlar12 8.175.140 51.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.175.140 51.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.271.172 560.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.271.172 560.051Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 103.358.692 95.589.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler103.358.692 95.589.456ARA TOPLAM3.126.662.789 2.826.849.344Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 6.458.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.126.662.789 2.833.307.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar820.703.440 790.742.816İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar820.703.440 790.742.816Banka Kredileri8 814.809.269 779.643.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.894.171 11.099.702Uzun Vadeli Karşılıklar20.970.848 16.035.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 20.970.848 16.035.958Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 521.568.961 404.103.511TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.363.243.249 1.210.882.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.489.906.038 4.044.189.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.548.148.220 2.885.575.452Ödenmiş Sermaye27 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)286.321.875 284.126.626Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)102.415.772 102.415.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)183.906.103 181.710.854Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 178.446.274 175.969.179Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.459.829 5.741.675Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.680.668.362 2.001.433.293Yabancı Para Çevrim Farkları2.688.843.502 2.001.485.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.175.140 -51.958Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.175.140 -51.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 70.329.043 69.647.528Yasal Yedekler70.329.043 69.647.528Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları379.582.107 322.610.480Net Dönem Karı veya Zararı-10.503.167 66.007.525Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.053.239 1.975.015TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.549.201.459 2.887.550.467TOPLAM KAYNAKLAR8.039.107.497 6.931.740.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.728.997.637 4.574.046.063Satışların Maliyeti28 -3.378.958.277 -4.071.190.700TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)350.039.360 502.855.363BRÜT KAR (ZARAR)350.039.360 502.855.363Genel Yönetim Giderleri29 -236.488.858 -259.995.433Pazarlama Giderleri29 -79.109.945 -82.886.689Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 137.763.576 100.177.139Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -5.883.045 -1.540.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.321.088 258.609.763Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 13.630.008 15.729.084FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)179.951.096 274.338.847Finansman Gelirleri33 18.969.134 12.186.037Finansman Giderleri33 -195.616.021 -205.429.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.304.209 81.094.946Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.772.704 -8.716.689Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 2.191.281 2.257.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -15.963.985 -10.974.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.468.495 72.378.257DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34 -192.725 -6.673.600DÖNEM KARI (ZARARI)-10.661.220 65.704.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -158.053 -302.868Ana Ortaklık Payları-10.503.167 66.007.525Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 -0,00007410 0,00059200Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 -0,00000140 -0,00002170Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.836.129 -148.117.724Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 23.126.922Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-7.554.283 -170.995.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-281.846 -249.316Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar679.795.016 363.032.844Yabancı Para Çevrim Farkları687.918.198 356.635.083Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)687.918.198 356.635.083Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.123.182 6.397.761DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)671.958.887 214.915.120TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)661.297.667 280.619.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar401.894 -179.952Ana Ortaklık Payları660.895.773 280.799.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915704BIST