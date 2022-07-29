***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 23:36
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750 178.446 5.460 102.416 2.688.844 -8.175 70.329 379.582 -10.503 3.548.149 1.053 3.549.202
Transferler
-1.812 0 -8.691 10.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 672.750 11.541 152.776 837.067 139 837.206
Kar Payları
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.634 0 5.460 102.416 0 0 0 0 3.361.594 0 0 0 3.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 370.891 152.776 0 4.385.216 1.192 4.386.408
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750 174.258 4.551 171.032 5.621.738 3.028 70.329 369.079 94.322 6.650.087 1.908 6.651.995
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 94.322 -94.322 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.688.807 -81.855 385.331 1.992.283 288 1.992.571
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
klık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.258 0 4.551 171.032 0 0 0 0 7.310.545 0 0 0 -78.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 463.401 385.331 0 8.642.370 2.196 8.644.566
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.747.422 675.797
Dönem Karı (Zararı)
385.299 152.823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
385.299 152.823
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
600.572 481.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 246.891 136.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
817 374
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 817 374
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.255 9.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.255 9.018
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.044 -23.907
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
316.508 98.140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.625 -3.230
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 322.133 101.370
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.343 252.536
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
107.885 7.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83 174
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -83 174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.705.369 43.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.054.968 -204.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 39.230 -64.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.094.198 -140.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9 77.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.705 77.404
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.228.658 -603.439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -63.217 -141.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.094.246 884.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 93.802 11.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.000.444 873.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.827 -44.164
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
114.827 -44.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-468.894 75.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-528.960 2.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
60.066 72.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.719.498 677.487
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-817 -414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.782 -1.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.325 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-129.911 -72.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.988 47.461
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 6.988 47.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -249.943 -143.383
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-249.943 -143.383
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
18 113.044 23.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.367 -218.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.841.283 937.382
Kredilerden Nakit Girişleri
5.841.283 937.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.342.506 -1.047.920
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.342.506 -1.047.920
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.021 -9.757
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
3.492 -11.541
Ödenen Faiz
-249.506 -89.829
Alınan Faiz
19 5.625 3.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.640.966 385.347
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.529 146.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.636.437 532.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.256.973 789.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
620.536 1.322.057
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 620.536 2.256.973
Finansal Yatırımlar
16.661 0
Ticari Alacaklar
6 4.064.967 2.020.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 235.806 275.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.829.161 1.745.340
Diğer Alacaklar
117.559 18.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.559 18.854
Türev Araçlar
26.824 6.520
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26.824 6.520
Stoklar
7 6.206.659 2.965.119
Peşin Ödenmiş Giderler
8 252.139 197.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
252.139 197.873
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.478 24.926
Diğer Dönen Varlıklar
492.037 122.723
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 309 146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
491.728 122.577
ARA TOPLAM
11.798.860 7.613.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.798.860 7.613.364
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
933.480 746.041
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
933.480 746.041
Maddi Duran Varlıklar
10 10.013.456 8.014.558
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 86.407 76.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.234 24.549
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.234 24.549
Peşin Ödenmiş Giderler
10.057 1.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.057 1.106
Diğer Duran Varlıklar
42.855 482
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
42.855 482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.109.489 8.863.119
TOPLAM VARLIKLAR
22.908.349 16.476.483
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.773.391 2.227.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.773.391 2.227.028
Banka Kredileri
4.773.391 2.227.028
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 710.855 1.316.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
710.855 1.316.409
Banka Kredileri
677.115 1.286.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.740 29.975
Ticari Borçlar
6 5.289.470 3.195.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 155.908 62.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.133.562 3.133.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.928 8.885
Diğer Borçlar
160.975 46.148
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
160.975 46.148
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.868 42.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.868 42.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21.617 677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
540.920 458.750
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
540.920 458.750
ARA TOPLAM
11.526.024 7.295.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.526.024 7.295.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.435.062 1.546.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.435.062 1.546.463
Banka Kredileri
1.404.636 1.516.384
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.426 30.079
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.165 48.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
82.165 48.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.220.532 934.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.737.759 2.529.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.263.783 9.824.488
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.642.370 6.650.087
Ödenmiş Sermaye
13 141.750 141.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.660.386 5.971.579
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
13 171.032 171.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 178.809 178.809
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
174.258 174.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.551 4.551
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.310.545 5.621.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.827 3.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-78.827 3.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-78.827 3.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 70.329 70.329
Yasal Yedekler
70.329 70.329
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
463.401 369.079
Net Dönem Karı veya Zararı
385.331 94.322
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.196 1.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.644.566 6.651.995
TOPLAM KAYNAKLAR
22.908.349 16.476.483
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 8.545.305 2.889.899 4.883.798 1.611.361
Satışların Maliyeti
14 -7.591.384 -2.493.117 -4.193.329 -1.384.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
953.921 396.782 690.469 226.992
BRÜT KAR (ZARAR)
953.921 396.782 690.469 226.992
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -301.822 -131.220 -171.265 -68.367
Pazarlama Giderleri
15-16 -108.895 -52.630 -57.011 -27.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 182.025 56.023 113.392 30.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -9.440 -17.612 -2.208 2.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
715.789 251.343 573.377 163.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 113.127 23.733 74 -174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
828.916 275.076 573.451 163.311
Finansman Gelirleri
19 5.625 6.585 4.050 4.164
Finansman Giderleri
19 -341.357 -121.090 -225.661 -70.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
493.184 160.571 351.840 97.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.885 -7.748 -75.187 -22.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-40.079 -237 -40.079 -161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -67.806 -7.511 -35.108 -22.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
385.299 152.823 276.653 74.579
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
385.299 152.823 276.653 74.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -32 47 21 43
Ana Ortaklık Payları
385.331 152.776 276.632 74.536
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) TL 0,02718380 0,01077780 0,01951550 0,00525820
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.689.127 672.841 1.034.159 190.994
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.689.127 672.841 1.034.159 190.994
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-81.855 11.542 -90.754 2.047
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.855 11.542 -90.754 2.047
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.607.272 684.383 943.405 193.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.992.571 837.206 1.220.058 267.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
288 139 178 40
Ana Ortaklık Payları
1.992.283 837.067 1.219.880 267.580
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050039
BIST