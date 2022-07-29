***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750 178.446 5.460 102.416 2.688.844 -8.175 70.329 379.582 -10.503 3.548.149 1.053 3.549.202Transferler-1.812 0 -8.691 10.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 672.750 11.541 152.776 837.067 139 837.206Kar Payları0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.634 0 5.460 102.416 0 0 0 0 3.361.594 0 0 0 3.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 370.891 152.776 0 4.385.216 1.192 4.386.408Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750 174.258 4.551 171.032 5.621.738 3.028 70.329 369.079 94.322 6.650.087 1.908 6.651.995Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 94.322 -94.322 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.688.807 -81.855 385.331 1.992.283 288 1.992.571Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)klık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.258 0 4.551 171.032 0 0 0 0 7.310.545 0 0 0 -78.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 463.401 385.331 0 8.642.370 2.196 8.644.566Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.747.422 675.797Dönem Karı (Zararı)385.299 152.823Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)385.299 152.823Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler600.572 481.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 246.891 136.989Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler817 374Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 817 374Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.255 9.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36.255 9.018Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -113.044 -23.907Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler316.508 98.140Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -5.625 -3.230Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 322.133 101.370Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.343 252.536Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler107.885 7.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-83 174Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -83 174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.705.369 43.592Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.054.968 -204.872İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23 39.230 -64.815İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.094.198 -140.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9 77.404İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.705 77.404Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.228.658 -603.439Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -63.217 -141.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.094.246 884.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23 93.802 11.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.000.444 873.408Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.827 -44.164İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)114.827 -44.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-468.894 75.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-528.960 2.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)60.066 72.984Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.719.498 677.487İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-817 -414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.782 -1.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.325 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-129.911 -72.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.988 47.461Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 6.988 47.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -249.943 -143.383Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-249.943 -143.383Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler18 113.044 23.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI236.367 -218.435Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.841.283 937.382Kredilerden Nakit Girişleri5.841.283 937.382Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.342.506 -1.047.920Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.342.506 -1.047.920Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.021 -9.757Türev Araçlardan Nakit Çıkışları3.492 -11.541Ödenen Faiz-249.506 -89.829Alınan Faiz19 5.625 3.230YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.640.966 385.347Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.529 146.848NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.636.437 532.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.256.973 789.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ620.536 1.322.057Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 620.536 2.256.973Finansal Yatırımlar16.661 0Ticari Alacaklar6 4.064.967 2.020.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 235.806 275.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.829.161 1.745.340Diğer Alacaklar117.559 18.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar117.559 18.854Türev Araçlar26.824 6.520Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26.824 6.520Stoklar7 6.206.659 2.965.119Peşin Ödenmiş Giderler8 252.139 197.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler252.139 197.873Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 1.478 24.926Diğer Dönen Varlıklar492.037 122.723İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 309 146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar491.728 122.577ARA TOPLAM11.798.860 7.613.364TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.798.860 7.613.364DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar933.480 746.041Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar933.480 746.041Maddi Duran Varlıklar10 10.013.456 8.014.558Kullanım Hakkı Varlıkları9 86.407 76.383Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.234 24.549Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.234 24.549Peşin Ödenmiş Giderler10.057 1.106İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 10.057 1.106Diğer Duran Varlıklar42.855 482İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar42.855 482TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.109.489 8.863.119TOPLAM VARLIKLAR22.908.349 16.476.483KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 4.773.391 2.227.028İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.773.391 2.227.028Banka Kredileri4.773.391 2.227.028Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 710.855 1.316.409İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları710.855 1.316.409Banka Kredileri677.115 1.286.434Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.740 29.975Ticari Borçlar6 5.289.470 3.195.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 155.908 62.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.133.562 3.133.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.928 8.885Diğer Borçlar160.975 46.148İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar160.975 46.148Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.868 42.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.868 42.015Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21.617 677Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler540.920 458.750İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler540.920 458.750ARA TOPLAM11.526.024 7.295.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.526.024 7.295.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.435.062 1.546.463İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.435.062 1.546.463Banka Kredileri1.404.636 1.516.384Kiralama İşlemlerinden Borçlar30.426 30.079Uzun Vadeli Karşılıklar82.165 48.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar82.165 48.691Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.220.532 934.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.737.759 2.529.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.263.783 9.824.488ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.642.370 6.650.087Ödenmiş Sermaye13 141.750 141.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.660.386 5.971.579Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)13 171.032 171.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 178.809 178.809Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)174.258 174.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.551 4.551Yabancı Para Çevrim Farkları7.310.545 5.621.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-78.827 3.028Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-78.827 3.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-78.827 3.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 70.329 70.329Yasal Yedekler70.329 70.329Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları463.401 369.079Net Dönem Karı veya Zararı385.331 94.322Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 2.196 1.908TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.644.566 6.651.995TOPLAM KAYNAKLAR22.908.349 16.476.483Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 8.545.305 2.889.899 4.883.798 1.611.361Satışların Maliyeti14 -7.591.384 -2.493.117 -4.193.329 -1.384.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)953.921 396.782 690.469 226.992BRÜT KAR (ZARAR)953.921 396.782 690.469 226.992Genel Yönetim Giderleri15-16 -301.822 -131.220 -171.265 -68.367Pazarlama Giderleri15-16 -108.895 -52.630 -57.011 -27.791Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 182.025 56.023 113.392 30.531Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -9.440 -17.612 -2.208 2.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)715.789 251.343 573.377 163.485Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 113.127 23.733 74 -174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)828.916 275.076 573.451 163.311Finansman Gelirleri19 5.625 6.585 4.050 4.164Finansman Giderleri19 -341.357 -121.090 -225.661 -70.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)493.184 160.571 351.840 97.265Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-107.885 -7.748 -75.187 -22.686Dönem Vergi (Gideri) Geliri-40.079 -237 -40.079 -161Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -67.806 -7.511 -35.108 -22.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)385.299 152.823 276.653 74.579DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)385.299 152.823 276.653 74.579Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -32 47 21 43Ana Ortaklık Payları385.331 152.776 276.632 74.536Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) TL 0,02718380 0,01077780 0,01951550 0,00525820Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.689.127 672.841 1.034.159 190.994Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.689.127 672.841 1.034.159 190.994Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-81.855 11.542 -90.754 2.047Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.855 11.542 -90.754 2.047DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.607.272 684.383 943.405 193.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.992.571 837.206 1.220.058 267.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar288 139 178 40Ana Ortaklık Payları1.992.283 837.067 1.219.880 267.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050039BIST