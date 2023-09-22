***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2023 20:00
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024
Ek Açıklamalar
16 Aralık 2022 tarihli açıklamamızda, 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarına kadar, yurtiçinde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapıldığı belirtilmiştir. SPK tarafından 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili başvuru 20 Eylül 2023 tarih ve 55/1167 sayılı karar ile onaylanmıştır. Başvuru formu ve SPK onaylı ihraç belgesi ektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de mevcut olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi pdf.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196960
BIST