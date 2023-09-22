***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024Ek Açıklamalar16 Aralık 2022 tarihli açıklamamızda, 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarına kadar, yurtiçinde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapıldığı belirtilmiştir. SPK tarafından 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili başvuru 20 Eylül 2023 tarih ve 55/1167 sayılı karar ile onaylanmıştır. Başvuru formu ve SPK onaylı ihraç belgesi ektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de mevcut olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi pdf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196960BIST