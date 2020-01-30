***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi28.01.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi29.01.2020Davanın KonusuAlacakKarşı Taraf(lar)Gulf Gulf Coast ExpressDavanın Tutarı37,052,744.68 ABD DolarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)3.20İlgili Mahkeme ve Dosya NoTexas Federal MahkemesiDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 8 Şubat 2018 tarihli duyurusuyla kamuya açıkladığı Gulf Coast Express boru hattı projesinin boru teslimatı sözleşme şartlarına uygun olarak zamanında ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin sözleşme tarihinden sonra ilan edilen ve "ABD Başkanlık Emri" ile 23 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ilave Section 232 vergileri ile ilgili olarak müşterimizin Amerikan Ticaret Bakanlığı'na yaptığı istisna başvurusu ile ilgili süreç halen devam etmesine, sözleşme şartlarında ise vergilerin alıcıya ayrıca fatura edileceği açıkça belirtilmesine rağmen, müşterimiz vergi sorumluluğun kime ait olduğunun tespiti sebebiyle konuyu 28 Ocak 2020 tarihinde Texas Federal Mahkemelerinde yargıya taşımıştır. Öte yandan gerek Section 232 vergilerinin anayasaya uygunluğuna, gerekse istisnalardaki karar sürecine dair Amerikan Ticaret Bakanlığına karşı açılmış 4 ayrı davaya şirketimiz müdahil olmuştur. Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla süreçle ilgili gelişmelere dair bilgi paylaşımına devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815415BIST