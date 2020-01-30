***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
30.01.2020 12:23
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
28.01.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
29.01.2020
Davanın Konusu
Alacak
Karşı Taraf(lar)
Gulf Gulf Coast Express
Davanın Tutarı
37,052,744.68 ABD Doları
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3.20
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Texas Federal Mahkemesi
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 8 Şubat 2018 tarihli duyurusuyla kamuya açıkladığı Gulf Coast Express boru hattı projesinin boru teslimatı sözleşme şartlarına uygun olarak zamanında ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin sözleşme tarihinden sonra ilan edilen ve "ABD Başkanlık Emri" ile 23 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ilave Section 232 vergileri ile ilgili olarak müşterimizin Amerikan Ticaret Bakanlığı'na yaptığı istisna başvurusu ile ilgili süreç halen devam etmesine, sözleşme şartlarında ise vergilerin alıcıya ayrıca fatura edileceği açıkça belirtilmesine rağmen, müşterimiz vergi sorumluluğun kime ait olduğunun tespiti sebebiyle konuyu 28 Ocak 2020 tarihinde Texas Federal Mahkemelerinde yargıya taşımıştır. Öte yandan gerek Section 232 vergilerinin anayasaya uygunluğuna, gerekse istisnalardaki karar sürecine dair Amerikan Ticaret Bakanlığına karşı açılmış 4 ayrı davaya şirketimiz müdahil olmuştur. Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla süreçle ilgili gelişmelere dair bilgi paylaşımına devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815415
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0245
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05304,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,70
|Açılış
|: 304,76
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8059
|7,8450
|% 0,99
|
|Frank
|6,1467
|6,1838
|% 0,91
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|7,01
|
|Altın Gr.
|305
|305
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,09
|
|B. Petrol
|56,91
|56,91
|-2,00
|