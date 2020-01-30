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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

30.01.2020 12:23
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
28.01.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
29.01.2020
Davanın Konusu
Alacak
Karşı Taraf(lar)
Gulf Gulf Coast Express
Davanın Tutarı
37,052,744.68 ABD Doları
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3.20
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Texas Federal Mahkemesi
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 8 Şubat 2018 tarihli duyurusuyla kamuya açıkladığı Gulf Coast Express boru hattı projesinin boru teslimatı sözleşme şartlarına uygun olarak zamanında ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin sözleşme tarihinden sonra ilan edilen ve "ABD Başkanlık Emri" ile 23 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ilave Section 232 vergileri ile ilgili olarak müşterimizin Amerikan Ticaret Bakanlığı'na yaptığı istisna başvurusu ile ilgili süreç halen devam etmesine, sözleşme şartlarında ise vergilerin alıcıya ayrıca fatura edileceği açıkça belirtilmesine rağmen, müşterimiz vergi sorumluluğun kime ait olduğunun tespiti sebebiyle konuyu 28 Ocak 2020 tarihinde Texas Federal Mahkemelerinde yargıya taşımıştır.  Öte yandan gerek Section 232 vergilerinin anayasaya uygunluğuna, gerekse istisnalardaki karar sürecine dair Amerikan Ticaret Bakanlığına karşı açılmış 4 ayrı davaya şirketimiz müdahil olmuştur. Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla süreçle ilgili gelişmelere dair bilgi paylaşımına devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815415


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Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
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