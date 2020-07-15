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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.07.2020 17:38
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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ‘ulusal güvenlik' gerekçesi ile yürüttüğü Section 232 incelemesi sonrasında ortaya koyduğu önlemlerden biri çelik ithalatına getirilen ve 23 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren % 25 oranındaki ilave vergi olmuştu. Bu oran ABD Başkanlık emriyle Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye için % 50'ye yükseltilmiş, Mayıs 2019'da tekrar %25'e düşürülmüş, böylece yaklaşık 9 ay boyunca ABD, sadece Türkiye'den yaptığı çelik ürünleri ithalatına mahsus olmak üzere bahis konusu ek vergiyi uygulamıştı
  
Şirketimiz, 30 Ocak 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamada da belirttiği üzere, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bu davalardan biri olan "Transpacific Steel LLC  v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermiştir. Davanın temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın bu şekilde kesinleşmesi durumunda, şirketimizin ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutar 14 milyon Amerikan Doları seviyesinde olup, şirketimiz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860025


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OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
KRDMA 4,25 6.712.781 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5955 8,6386 % 0,02  
Frank 7,2301 7,2736 % -0,61  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 3,07  
Altın Gr. 399 400 0,17  
Cumhuriyet 2.658 2.698 13,00  
Tam 2.677 2.690 2,10  
Yarım 1.299 1.316 1,00  
Çeyrek 652 659 0,50  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 0,17  
Gümüş Gr. 4,27 4,27 0,02  
B. Petrol 43,35 43,35 0,45  
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