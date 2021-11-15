***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14-07-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Temmuz 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanlığı'nın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının, ABD Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetmiş ve Şirketimiz bu karar doğrultusunda ABD gümrük otoritesinden, gümrük vergisi artırma kararına göre ödemiş olduğu ek vergileri tahsil etmiştir. Ancak 13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin bu kararını bozmuş ve konu ile ilgili bilgilendirme 14 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.Söz konusu vergi artırım kararının haksız olduğuna dair kırılmaz inancımızla Şirketimiz, ilgili hukuki süreci ABD'de en üst mahkeme olan Supreme Court'a 12 Kasım 2021 tarihinde taşımıştır. Mahkemenin davayı kabulüyle ilgili görüşü önümüzdeki aylarda belli olacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977634BIST