***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2021 17:45
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Zafer Atabey Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili
Uğur Onbaşı Satış. Üretim ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Proje Segmenti İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
ALİ OKYAY Özel Boru Üretim-Satış Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Özel Boru Satış Direktörü
OĞUZHAN KUŞCUOĞLU Standard Boru Satış Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Standard Boru İhracat Direktörü
NEZAHAT FIRAT AKKEMİK İnsan, Kurumsal Gelişim, Çevre ve Sürdürülebilirlik konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli IK ve Kurumdal Gelişim Direktörü
ANIL KARACA Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971466
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0206
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
18:05529,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,28
|Açılış
|: 529,53
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3035
|9,3102
|% -0,22
|
|Euro
|10,8366
|10,8475
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,8073
|12,8715
|% 0,22
|
|Frank
|10,0453
|10,1058
|% -0,20
|
|Riyal
|2,4729
|2,4853
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|5,42
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,16
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|1,05
|