***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCeren Cem Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188392BIST