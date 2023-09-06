***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCeren Cem Kurumsal Finans Ve Hazine Müdürü 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.comSelman Çataltaş Mali Kontrol ve Strateji Direktörü 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205098 / 927543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192264BIST