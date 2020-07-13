***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.07.2020 22:19
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bildiriminde bir komite üyemizin Soyadı sehven hatalı yazılmıştır. Doğru metin aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'ın,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in
seçilmelerine ve ekteki yönetmeliklerin ilgili komiteler için çalışma esasları olmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859602
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8184
En Düşük
7,7554
18:05397,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 397,65
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5842
|8,6273
|% -0,58
|
|Frank
|7,2544
|7,2981
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|4,13
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.607
|2,60
|
|Tam
|2.665
|2.676
|2,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,30
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-1,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de