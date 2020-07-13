***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bildiriminde bir komite üyemizin Soyadı sehven hatalı yazılmıştır. Doğru metin aşağıdaki gibi olmalıdır.Yönetim Kurulumuz toplanarak,Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'ın,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'inseçilmelerine ve ekteki yönetmeliklerin ilgili komiteler için çalışma esasları olmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859602BIST