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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.07.2020 22:19
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13 Temmuz 2020 tarihinde  Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bildiriminde bir komite üyemizin Soyadı sehven hatalı yazılmıştır. Doğru metin aşağıdaki gibi olmalıdır. 
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 
  
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'ın, 
  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in
seçilmelerine ve ekteki yönetmeliklerin ilgili komiteler için çalışma esasları olmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859602


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