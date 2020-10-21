***BRYAT* *AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.10.2020 18:37
***BRYAT******AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVOD, BRYAT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVOD.E ve BRYAT.E payları 22/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 05/11/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882899
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0601
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8039
18:059,2790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 483,98
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|KONTR
|9,17
|16.680
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,17
|8.220.249
|% 9,69
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|DERAS
|8,60
|5.956.772
|% 0,12
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|DNISI
|12,05
|13.799.950
|% -4,06
|
|IDEAS
|12,40
|2.383.913
|% -2,97
|
|PAPIL
|17,90
|34.476.856
|% -2,93
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|ARDYZ
|38,60
|42.804.851
|% -2,28
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8022
|7,8058
|% -0,76
|
|Euro
|9,2681
|9,2790
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,2334
|10,2847
|% 0,81
|
|Frank
|8,6009
|8,6527
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem