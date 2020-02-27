***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 15:48
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822011
BIST
16:46111.942
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -3.228,81
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:466,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
16:466,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0820
|Açılış
|: 6,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7795
En Düşük
6,6963
16:46326,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,86
|Açılış
|: 326,85
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,99
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.734.533
|% 14,97
|
|KRONT
|23,22
|50.879.852
|% 12,83
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,57
|145.122.690
|% -12,53
|
|BURCE
|6,79
|4.132.660
|% -10,19
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|IHYAY
|1,18
|93.680.141
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,50
|46.673.740
|% -9,84
|
|THYAO
|12,56
|2.280.995.702
|% -5,14
|
|ASELS
|28,10
|1.063.882.847
|% -3,10
|
|KRDMD
|2,80
|802.871.662
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,32
|527.140.781
|% -0,75
|
|GARAN
|10,26
|457.337.005
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,32
|527.140.781
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,80
|802.871.662
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,50
|329.895.372
|% -1,32
|
|THYAO
|12,56
|2.280.995.702
|% -5,14
|
|ODAS
|2,10
|305.069.689
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9257
|7,9655
|% 0,09
|
|Frank
|6,3363
|6,3745
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6383
|1,6465
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|14,66
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,95
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|24,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|26,13
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|12,64
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-1,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4146, 23 kaybederek (% -3.02 ) 133, 202
-
16:55XU100
Endeks 111, 745 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 11, 070.00 milyon TL de
-
16:55BRSAN
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 599, 437 adet işlem
-
16:54GYHOL
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 802 adet işlem
-
16:53RYSAS
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 105, 016 adet işlem