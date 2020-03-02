***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 17:25
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823342
BIST
17:14107.767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.773,25
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:146,2267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:146,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:14318,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,27
|Açılış
|: 318,64
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,98
|494.560.378
|% 18,56
|
|ASUZU
|12,01
|66.306.243
|% 18,09
|
|TUCLK
|5,39
|38.128.007
|% 17,17
|
|OYAYO
|4,46
|19.518.896
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,92
|7.885.205
|% 14,66
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,07
|15.907.909
|% -2,97
|
|ECZYT
|11,66
|9.491.262
|% -2,83
|
|MAALT
|76,65
|1.176.287
|% -2,29
|
|THYAO
|11,99
|1.111.239.844
|% 2,04
|
|ASELS
|28,36
|567.073.797
|% 3,13
|
|KARSN
|1,98
|494.560.378
|% 18,56
|
|GARAN
|9,64
|431.559.929
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,41
|345.223.353
|% 5,24
|
|KARSN
|1,98
|494.560.378
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,41
|345.223.353
|% 5,24
|
|ODAS
|2,06
|240.762.215
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|157.202.496
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|148.220.068
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9283
|7,9680
|% -0,47
|
|Frank
|6,4750
|6,5140
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6544
|1,6627
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.593
|14,25
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|-0,50
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,24
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
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