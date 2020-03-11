***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:40
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827065
BIST
15:2999.792
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.270,52
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:296,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:297,0151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0675
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0151
En Düşük
6,9390
15:29330,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,32
|Açılış
|: 330,90
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.367.196
|% 19,79
|
|ECILC
|3,98
|208.535.489
|% 19,52
|
|DEVA
|9,84
|140.060.657
|% 18,70
|
|SELEC
|7,20
|92.635.515
|% 17,07
|
|ECZYT
|10,55
|91.121.269
|% 14,80
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,96
|265.172.344
|% -16,98
|
|MRGYO
|0,83
|10.768.436
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|671.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.002.859
|% -14,94
|
|ASELS
|25,36
|808.601.635
|% -2,08
|
|THYAO
|9,57
|592.129.148
|% -4,01
|
|GARAN
|9,43
|368.196.177
|% 0,86
|
|TSPOR
|3,96
|265.172.344
|% -16,98
|
|GSRAY
|2,25
|221.922.414
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|146.144.132
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|119.095.837
|% -12,00
|
|ODAS
|1,55
|184.363.872
|% -9,88
|
|ADESE
|1,28
|131.865.317
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,25
|221.922.414
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9569
|7,9968
|% 0,38
|
|Frank
|6,5819
|6,6216
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|18,16
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.183
|2.237
|27,87
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,49
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
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|B. Petrol
|36,19
|36,19
|-1,03
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