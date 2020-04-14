***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:21
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837788
BIST
15:4297.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.566,51
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:426,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:427,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:42377,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,51
|Açılış
|: 377,50
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.794
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.961.645
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|176.872.529
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|128.462.319
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,94
|30.498.349
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.415.369.241
|% 5,59
|
|ASELS
|26,32
|1.261.718.981
|% 5,53
|
|GARAN
|8,64
|731.145.945
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,30
|622.844.745
|% 9,46
|
|GSRAY
|2,63
|432.740.547
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|432.740.547
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|159.868.796
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|88.950.918
|% 1,67
|
|THYAO
|10,76
|1.415.369.241
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,04
|229.985.693
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5225
|8,5653
|% 1,00
|
|Frank
|7,0435
|7,0859
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8022
|1,8112
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,73
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,60
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,70
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|16,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,54
|
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