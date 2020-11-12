***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:27
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888123
BIST
15:471.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:477,7225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0720
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:479,1178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0710
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:47463,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,26
|Açılış
|: 464,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BFREN
|1.145,80
|43.323.361
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|96.980.893
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.446.133
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.124.655
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,80
|7.661.145.329
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,86
|2.633.311.476
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,17
|2.610.227.160
|% 5,30
|
|THYAO
|11,99
|2.071.769.926
|% 1,78
|
|AKBNK
|6,35
|1.857.022.611
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,86
|2.633.311.476
|% 2,14
|
|GARAN
|8,80
|7.661.145.329
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,17
|2.610.227.160
|% 5,30
|
|EKGYO
|1,92
|615.648.659
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,35
|1.857.022.611
|% 2,09
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7127
|7,7225
|% -0,92
|
|Euro
|9,1001
|9,1178
|% -0,77
|
|Sterlin
|10,0984
|10,1490
|% -1,64
|
|Frank
|8,3812
|8,4317
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0480
|2,0583
|% -1,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|