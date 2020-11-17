***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 13:04
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888864
BIST
15:511.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -19,82
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
15:517,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
15:519,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
15:51471,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,12
|Açılış
|: 471,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler15:51
|SAFKR
|7,92
|84.800.742
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.642.635
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.346.061
|% -9,78
|
|FLAP
|8,44
|250.324.449
|% -9,73
|
|GARAN
|8,63
|3.511.649.956
|% -3,58
|
|KRDMD
|4,27
|1.050.131.020
|% -2,51
|
|THYAO
|11,64
|987.623.142
|% -1,19
|
|AKBNK
|6,06
|877.543.863
|% -3,96
|
|YKBNK
|2,75
|843.190.354
|% -3,85
|
|EKGYO
|1,91
|820.428.393
|% 1,06
|
|GARAN
|8,63
|3.511.649.956
|% -3,58
|
|YKBNK
|2,75
|843.190.354
|% -3,85
|
|KRDMD
|4,27
|1.050.131.020
|% -2,51
|
|USAK
|2,62
|463.505.607
|% 2,75
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7294
|7,7342
|% 0,36
|
|Euro
|9,1844
|9,1915
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2576
|10,3090
|% 1,12
|
|Frank
|8,4869
|8,5380
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0632
|2,0736
|% 0,66
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|10,68
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|5,17
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,10
|