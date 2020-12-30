***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 16:51
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895692
BIST
16:511.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,96
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:517,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:519,0551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:51445,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,90
|Açılış
|: 445,85
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.387
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.564.547
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.553.683
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.862.103
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,05
|16.437.028
|% -8,00
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.636.439
|% -5,48
|
|OSMEN
|31,68
|3.455.599
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,36
|4.174.370
|% -5,25
|
|GUBRF
|83,55
|2.936.525.186
|% 9,29
|
|ASELS
|18,44
|2.222.540.754
|% 3,02
|
|GARAN
|10,25
|1.525.678.876
|% 2,30
|
|KOZAL
|97,60
|1.520.281.913
|% 2,47
|
|HALKB
|5,64
|1.372.277.169
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|684.640.102
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.372.277.169
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,74
|1.114.378.981
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|870.105.644
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,85
|1.117.246.845
|% 3,54
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3621
|7,3649
|% -0,41
|
|Euro
|9,0405
|9,0551
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9909
|10,0410
|% 0,41
|
|Frank
|8,3142
|8,3642
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9577
|1,9676
|% -0,33
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|4,99
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.945
|3.019
|14,18
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|6,86
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,21
|
Seans Raporu
16:51
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17:06XU030
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