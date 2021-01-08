***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 10:00
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898064
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
0
En Düşük
0
18:057,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3517
En Düşük
7,3089
18:058,9877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0292
En Düşük
8,9671
18:05449,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,65
|Açılış
|: 449,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
448,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|8,77
|127.988.519
|% 4,40
|
|BIMAS
|76,85
|368.052.533
|% 3,21
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,94
|645.185.698
|% 0,00
|
|TTRAK
|190,80
|115.960.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 0,00
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3219
|7,3295
|% -0,25
|
|Euro
|8,9792
|8,9877
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,9205
|9,9702
|% -0,15
|
|Frank
|8,2455
|8,2952
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9481
|1,9578
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,79
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,40
|