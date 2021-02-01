***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2021 17:54
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906730
BIST
17:551.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,95
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:557,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1332
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:558,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1950
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:55430,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,53
|Açılış
|: 430,01
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DZGYO
|5,50
|53.967.899
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.595.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.933.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.338.449
|% 10,00
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,60
|2.099.912.314
|% 7,11
|
|KARSN
|5,37
|1.588.372.698
|% 3,07
|
|GARAN
|9,49
|1.467.882.077
|% 1,93
|
|ODAS
|4,16
|1.416.990.564
|% 9,76
|
|SISE
|7,39
|928.641.428
|% 2,21
|
|ODAS
|4,16
|1.416.990.564
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,44
|735.065.830
|% 1,24
|
|KARSN
|5,37
|1.588.372.698
|% 3,07
|
|GSDHO
|2,55
|506.277.573
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|500.862.236
|% 1,05
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1802
|7,1861
|% -1,82
|
|Euro
|8,6824
|8,6904
|% -2,19
|
|Sterlin
|9,7725
|9,8215
|% -2,24
|
|Frank
|7,9782
|8,0262
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9061
|1,9157
|% -2,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|21,82
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,51
|2,60
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,57
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|1,00
|