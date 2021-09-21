***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 17:18
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964758
BIST
17:251.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.385
17:258,6520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2510,1472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0137
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:25493,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,40
|Açılış
|: 493,99
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
494,14
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:25
|YEOTK
|55,00
|169.492.970
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.987.387
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.369.234
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|13.439.934
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.110.583
|% -9,85
|
|METRO
|1,41
|36.563.676
|% -7,24
|
|TSGYO
|2,91
|29.671.178
|% -7,03
|
|SANFM
|23,30
|10.378.805
|% -6,80
|
|THYAO
|13,03
|1.527.671.252
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|1.192.170.109
|% 0,99
|
|TUPRS
|109,60
|756.731.909
|% 1,95
|
|TEZOL
|17,19
|583.275.326
|% -4,18
|
|EREGL
|16,16
|476.709.461
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,38
|407.617.102
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|277.157.565
|% -1,12
|
|GARAN
|9,17
|1.192.170.109
|% 0,99
|
|THYAO
|13,03
|1.527.671.252
|% 1,72
|
|TSKB
|1,20
|89.159.119
|% -0,83
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6497
|8,6520
|% -0,15
|
|Euro
|10,1418
|10,1472
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7800
|11,8391
|% -0,17
|
|Frank
|9,3248
|9,3810
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3013
|2,3129
|% -0,12
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,80
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|-0,06
|
Seans Raporu
17:25
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17:40HUBVC
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 025 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.39 ) 1, 485
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17:39XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 10, 608.00 milyon TL de
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17:39AGYO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 104 adet işlem
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17:36NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 702 adet işlem