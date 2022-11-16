***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:18
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080323
BIST
15:054.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 68,11
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:0518,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:0519,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1336
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:051.067,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.067,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:05
|BURVA
|44,44
|29.104.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.043.408
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.592.178
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|108.723.978
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|158.390.118
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.299.392
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.475.564
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.803.380
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,46
|6.185.487.189
|% 6,21
|
|THYAO
|105,90
|5.987.133.180
|% -2,84
|
|ISCTR
|10,31
|5.180.079.704
|% 5,96
|
|AKBNK
|17,20
|4.653.851.242
|% 6,24
|
|EREGL
|37,54
|4.235.706.241
|% -0,16
|
|YKBNK
|11,46
|6.185.487.189
|% 6,21
|
|ISCTR
|10,31
|5.180.079.704
|% 5,96
|
|SKBNK
|2,43
|1.121.397.922
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.395.178.631
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,65
|2.230.629.577
|% 1,62
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6173
|% 0,08
|
|Euro
|19,3927
|19,4050
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,0847
|22,1955
|% 0,39
|
|Frank
|19,7404
|19,8593
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.111
|7.219
|26,00
|
|Tam
|7.085
|7.196
|1,00
|
|Yarım
|3.441
|3.518
|1,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,24
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,01
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:21OBASE
Yüzde 6.32 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 986 adet işlem
-
15:20PCILT
Yüzde 8.55 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 237 adet işlem
-
15:19ISCTR
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 506, 754, 050 adet işlem
-
15:18JANTS
Yüzde 9.84 oranında artışla 151.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 621, 559 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 91, 776.00 milyon TL de