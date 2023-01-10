***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:00
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099203
BIST
11:505.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,14
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:5018,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:5020,1627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:501.131,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.131,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:50
|EUHOL
|2,36
|52.647.389
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.924.891
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.186.630
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,37
|229.199.489
|% -7,78
|
|POLTK
|1.995,60
|32.306.932
|% -6,97
|
|EGGUB
|103,70
|59.748.654
|% -6,66
|
|THYAO
|137,90
|2.871.779.327
|% -0,36
|
|ASELS
|59,95
|2.609.886.596
|% 1,44
|
|EREGL
|40,00
|2.550.303.423
|% 0,45
|
|KRDMD
|18,96
|2.259.792.537
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,94
|1.739.025.818
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,94
|1.739.025.818
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,96
|2.259.792.537
|% 0,90
|
|KATMR
|2,37
|229.199.489
|% -7,78
|
|YKBNK
|10,21
|939.126.899
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,87
|198.445.084
|% 1,06
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7741
|18,7839
|% 0,07
|
|Euro
|20,1550
|20,1627
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7855
|22,8997
|% -0,01
|
|Frank
|20,3297
|20,4522
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|